"30 років одне й те ж". Луческу розсмішило питання про збірну Румунії

В суботу "біло-сині" впевнено обіграли Верес на виїзді 3:0, але не зуміли обійти Шахтар у турнірній таблиці. Одразу після матчу наставник киян відповів на запитання журналістів, зокрема про збірну Румунії.
"Кандидат на роботу у збірній Румунії?
25-30 років однакові чутки з'являються з цього приводу.
Журналісти мають продавати інформацію, тому й пишуть", – розсміявся Луческу у відповідь на запитання журналіста каналу Футбол.
Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація, що 76-річний фахівець розглядається у числі кандидатів на посаду головного тренера збірної Румунії.
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До речі, Луческу вже тренував національну команду Румунії в період з 1981 по 1986 рік.
Раніше ми писали, що кияни вели переговори з 42-річним португальцем Абелом Феррейрою, який є головним тренером Палмейраса.