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"30 років одне й те ж". Луческу розсмішило питання про збірну Румунії

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
4 грудня, 18:08
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Головний тренер Динамо Мірча Луческу з гумором відреагував на інформацію про те, що він незабаром покине київський клуб і очолить Румунію
Мірча Луческу
Мірча Луческу / Фото: Getty Images

В суботу "біло-сині" впевнено обіграли Верес на виїзді 3:0, але не зуміли обійти Шахтар у турнірній таблиці. Одразу після матчу наставник киян відповів на запитання журналістів, зокрема про збірну Румунії.

"Кандидат на роботу у збірній Румунії?

25-30 років однакові чутки з'являються з цього приводу.

Журналісти мають продавати інформацію, тому й пишуть", – розсміявся Луческу у відповідь на запитання журналіста каналу Футбол.

Тренер киян Мірча Луческу
Тренер киян Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація, що 76-річний фахівець розглядається у числі кандидатів на посаду головного тренера збірної Румунії.

До речі, Луческу вже тренував національну команду Румунії в період з 1981 по 1986 рік.

Мірча Луческу на тренуванні Динамо
Мірча Луческу на тренуванні Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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Раніше ми писали, що кияни вели переговори з 42-річним португальцем Абелом Феррейрою, який є головним тренером Палмейраса.

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44
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4
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32
5
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32
6
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24
7
Олександрія
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23
8
Верес
17
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22
9
Металіст 1925
16
16:26
19
10
Колос
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18
11
Рух
16
15:20
17
12
Львів
17
13:29
16
13
Чорноморець
16
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11
14
Минай
16
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10
15
Інгулець
15
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10
16
Маріуполь
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