Динамо обіграло Верес, але не спромоглося випередити Шахтар!

Динамівці посідають друге місце у таблиці УПЛ, оскільки забили на один гол менше, ніж "гірники"
Вербич зробив дубль в матчі / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"
Київське Динамо втратило можливість повернутися на перше місце у турнірної таблиці
Прем'єр-Ліги.
У 17-му турі УПЛ підопічні Мірчі Луческу розгромили на виїзді Верес. Героями зустрічі стали Беньямін Вербіч та Віктор Циганков.
Словенський півзахисник забив свої перші голи у чемпіонаті.
Був близьким до дубля і Циганков. Він реалізував пенальті, але арбітр зустрічі Катерина Монзуль заставила перебити 11-метровий. З другої спроби динамівець запустив м'яч вище воріт.
Верес – Динамо – 0:3
Голи: Вербич (21), Вербич (61), Циганков (64)
Нереалізований пенальті: Циганков (54)
У турнірній таблиці у Динамо та Шахтаря однакова кількість очок та однакова різниця м'ячів. Але "гірники" вищі, оскільки забили на один гол більше.
Зимовий чемпіон визначиться за тиждень. Динамо зіграє вдома із Зорею, а Шахтар поїде до Олександрії. Це буде останній тур у 2021 році.
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Результати останніх матчів:
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