21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
branding
СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

У збірної Австрії конфлікт всередині команди перед матчем із Україною

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
21 червня, 13:52
Копіювати лінк
Футболісти збірної Австрії влаштували конфлікт із тренером своєї команди перед матчем із Україною за вихід із групи Євро-2020. Це піде на користь Україні?
У австрійців конфлікт всередині команди перед матчем з Україною
У австрійців конфлікт всередині команди перед матчем з Україною / Фото: Reuters

У збірній Австрії конфлікт між гравцями і тренерами напередодні матчу проти України на Євро-2020. Про це розповів колишній гравець української збірної Євген Левченко. Україна – Австрія онлайн матчу є на нашому сайті.

Україна Австрія: де дивитися матч Євро-2020 за вихід у плей-оф

"Я спілкувався з австрійськими журналістами. Є інформація, що всередині колективу в збірній Австрії є розлад між гравцями і тренером, що може зіграти нам на руку. Для України це плюс", – сказав Левченко в інтерв'ю meta-ratings.

Також Левченко висловив ще один момент, який йде не на користь Австрії. Українець вважає, що тренерський штаб неправильно використовує свого лідера Давида Алабу.

"Алаба в збірній грає не на своїй позиції, для України це теж плюс. Нехай і в матчі з Україною грає там же, адже в Баварії він грає на більш небезпечній позиції для команди, що обороняється", – додав ексгравець Гронінгена.

Проте, Левченко не поспішає віддавати перемогу Україні. Він вважає, що команди мають рівні шанси. До речі, раніше ми писали, як Україні грати проти Австрії, щоб не потрапити на Італію.

"Не вважаю Україну явним фаворитом цього матчу. Приблизно рівні команди. Тому схильний вважати, що гра буде вперта, без великої кількості моментів і голів", – сказав Левченко.

Груповий етап
Група C
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Нідерланди Нідерланди Нід
2
2
0
0
5
2
3
6
Забиті 5
Пропущені 2
Різниця 3
Результати останніх матчів: В В
2
Україна Україна Укр
2
1
0
1
4
4
0
3
Забиті 4
Пропущені 4
Різниця 0
Результати останніх матчів: В П
3
Австрія Австрія Авс
2
1
0
1
3
3
0
3
Забиті 3
Пропущені 3
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В
4
Північна Македонія Північна Македонія Пів
2
0
0
2
2
5
-3
0
Забиті 2
Пропущені 5
Різниця -3
Результати останніх матчів: П П

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Енерджайзер дня!
Hell

Олександр
Зінченко

Україна
Мімішне фото!
Заряджайся на Євро!
Hell
Опитування
Фанати!
Hell

Збірна
Нідерландів

Фанати Нідерландів
Favbet стрим
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 21 червня
19:00
Дивись на: Трансляція
19:00
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
Вівторок, 22 червня
22:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти