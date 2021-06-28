Тричі б перетнув Монако: наймолодший гравець більше за всіх пробіг у матчі Хорватія – Іспанія

У віці 18 років і 215 днів Педрі став наймолодшим учасником плей-оф чемпіонату Європи і пробіг в цьому матчі 14 900 метрів

Педрі був помітною фігурою у матчі Іспанії і Хорватії

Сьогодні збірна Іспанії обіграла Хорватію в неймовірному поєдинку 1/8 фіналу Євро-2020. Команди грали додатковий час і забили вісім голів. Одним із ключових гравців матчу став півзахисник Барселони Педрі.

У віці 18 років і 215 днів Педрі став наймолодшим футболістом, який вийшов у стартовому складі матчу плей-офф чемпіонату Європи. До сьогоднішнього дня рекорд належав Уейну Руні (18 років і 244 дні).

Перший гол в матчі забив Педрі. У свої ворота. І автогол іспанського півзахисника став найдальшим в історії чемпіонатів Європи. Педрі віддав пас на воротаря Унаї Симона з відстані близько 45 метрів.

А ще Педрі став футболістом, який більше за всіх пробіг у цьому матчі – 14 900 метрів. Якби він, наприклад, бігав по Монако, то тричі б перетнув цю країну вздовж моря.