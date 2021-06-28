28 червня 19:00 Відео
Хорватія 3
Іспанія 5
28 червня 82’
Франція 3
Швейцарія 2
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
branding
СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Тричі б перетнув Монако: наймолодший гравець більше за всіх пробіг у матчі Хорватія – Іспанія

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
28 червня, 22:52
Копіювати лінк
У віці 18 років і 215 днів Педрі став наймолодшим учасником плей-оф чемпіонату Європи і пробіг в цьому матчі 14 900 метрів
Педрі був помітною фігурою у матчі Іспанії і Хорватії
Педрі був помітною фігурою у матчі Іспанії і Хорватії

Сьогодні збірна Іспанії обіграла Хорватію в неймовірному поєдинку 1/8 фіналу Євро-2020. Команди грали додатковий час і забили вісім голів. Одним із ключових гравців матчу став півзахисник Барселони Педрі.

У віці 18 років і 215 днів Педрі став наймолодшим футболістом, який вийшов у стартовому складі матчу плей-офф чемпіонату Європи. До сьогоднішнього дня рекорд належав Уейну Руні (18 років і 244 дні).

Перший гол в матчі забив Педрі. У свої ворота. І автогол іспанського півзахисника став найдальшим в історії чемпіонатів Європи. Педрі віддав пас на воротаря Унаї Симона з відстані близько 45 метрів.

А ще Педрі став футболістом, який більше за всіх пробіг у цьому матчі – 14 900 метрів. Якби він, наприклад, бігав по Монако, то тричі б перетнув цю країну вздовж моря.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Спорт Сьогоднi на Google News
Заряджайся енергією!
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Заряджайся на Євро!
Hell
Опитування
Людина-енергетик
Hell

Гравець
дня

14 900 м
Дізнайся хто
Favbet стрим
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 28 червня
3:5
Відео Про матч
3:2 (82’)
Дивись на: Трансляція
Вівторок, 29 червня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Пʼятниця, 2 липня
22:00
Дивись на:
Субота, 3 липня
19:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти