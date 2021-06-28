28 июня 19:00 Видео
Хорватия 3
Испания 5
28 июня 81’
Франция 3
Швейцария 2
29 июня 19:00
Англия --
Германия --
29 июня 22:00
Швеция --
Украина --
2 июля 22:00
Бельгия --
Италия --
3 июля 19:00
Чехия --
Дания --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
branding
СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Трижды бы пересек Монако: самый юный игрок больше всех пробежал в матче Хорватия – Испания

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
28 июня, 22:52
Копировать ссылку
В возрасте 18 лет и 215 дней Педри стал самым молодым участником плей-офф чемпионата Европы и пробежал в этом матче 14 900 метров
Педри был заметной фигурой в матче Испании и Хорватии
Педри был заметной фигурой в матче Испании и Хорватии

Сегодня сборная Испании обыграла Хорватию в невероятном поединке 1/8 финала Евро-2020. Команды играли дополнительное время и забили восемь голов. Одним из ключевых игроков матча стал полузащитник Барселоны Педри.

В возрасте 18 лет и 215 дней Педри стал самым юным футболистом, вышедшим в стартовом составе матча плей-офф чемпионата Европы. До сегодняшнего дня рекорд принадлежал Уэйну Руни (18 лет и 244 дня).

Первый гол в матче забил Педри. В свои ворота. И автогол испанского полузащитника стал самым дальним в истории чемпионатов Европы. Педри отдал пас на вратаря Унаи Симона с расстояния около 45 метров.

А еще Педри стал футболистом, который больше всех пробежал в этом матче – 14 900 метров. Если бы он, к примеру, бегал по Монако, то трижды бы пересек эту страну вдоль моря.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Спорт Сегодня на Google News
Зарядись энергией!
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Зарядись на Евро!
Hell
Опрос
Человек-энергетик
Hell

Игрок
дня

14 900 м
Узнай кто
Favbet стрим
Фан-зона Евро
На трибуну
Покер - это спорт!
Новости покера
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Понедельник, 28 июня
3:5
Видео О матче
3:2 (81’)
Смотри на: Трансляция
Вторник, 29 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Пятница, 2 июля
22:00
Смотри на:
Суббота, 3 июля
19:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять