Дика помилка воротаря Іспанії, неймовірний камбек Хорватії і вісім шикарних голів. Це найкращий матч Євро-2020!

Збірна Іспанії втратила перевагу в два м'ячі, але зуміла в додатковий час вирвати перемогу в Хорватії і вийти до чвертьфіналу чемпіонату Європи

Хорватія в шоці, в їх ворота влетів п'ятий м'яч / Фото: Getty Images

Збірна Іспанії продовжить виступ на чемпіонаті Європи. Сьогодні в нервовому матчі іспанці обіграли збірну Хорватії. Командам не вистачило 90 хвилин. А за 120 вони забили вісім м'ячів!

Дивіться відео голів матчу Хорватія – Іспанія

Гра почалася під диктовку іспанців. Лавини атак накочувалися одна за одною на оборону Хорватії. Гол назрівав. Але, як часто буває у футболі, влетів в інші ворота. На 20-й хвилині Педрі майже від центрального кола вирішив віддати пас назад своєму голкіперу. Намагаючись зупинити м'яч, Унаї Сімон невдало підставив ногу, від якої м'яч і закотився у ворота. Це один з найбільш курйозних голів цього Євро.

Іспанці не довго сумували і кинулися відіграватися, що і вдалося на 38-й хвилині. Затяжна атака збірної Іспанії супроводжувалася серією рикошетів, Сарабія підхопив м'яч у штрафному і точно пробив у кут воріт!

Другий тайм став продовженням першого. Іспанці володіли ініціативою і ще один гол був лише справою часу. Він настав на 57-й хвилині. Ферран Торрес з лівого флангу подав у воротарський, де Аспілікуета головою вгатив м'яч у сітку.

А потім був дивовижний сейв Сімона. Іспанський голкіпер цілком спокутував свою провину за автогол. На 67-й хвилині від здужав складний удар Гвардіола під ближньою штангою.

Не менш шикарним був пас метрів на 60 від Гарсії, який відрізав всю хорватську команду і вивів Торреса сам на сам. Той елегантно відправив м'яч повз воротаря.

Здавалося, Іспанія вже без нервів доведе справу до перемоги. Але Оршич повернув інтригу на 85-й хвилині.

/ Фото: Getty Images

Іспанці стояли стіною на лінії воріт, відбиваючи удари суперника, але м'яч у цій метушні таки перетнув лінію воріт. Це вдалося підтвердити лише за допомогою системи відеофіксації гола, про що рефері отримав сигнал на годинник.

А в компенсований час хорвати перевели матч в овертайм. Забіг по лівому флангу від Оршича, після чого навіс на Пашалича, який з лінії воротарського головою послав м'яч у сітку.

Додатковий час хорвати почали активніше. І знову іспанці мають дякувати своєму воротарю. Він, певне, і сам не зрозумів, як відбив удар Крамарича впритул.

Відповідь Іспанії – як ніж у серце. Мората потужним ударом з кута воротарського встромив м'яч під поперечину.

А за ним контрольний від Оярсабаля! Це був найкращий матч Євро!

Хорватія – Іспанія – 3:5

Голи: Педрі (20, авт.), Оршич (85), Пашалич (90+2) – Сарабія (38), Аспілікуета (57), Торрес (77), Мората (100), Оярсабаль (103)

Тепер Іспанія зіграє в 1/4 фіналу проти переможця матчу Франція – Швейцарія. Цей поєдинок розпочнеться сьогодні о 22:00. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Франція – Швейцарія.