Сьогодні закриття Євро-2020: як відкривали чемпіонати Європи в попередні роки

Перед фінальним матчем Євро-2020 згадуємо, як відкривали чемпіонати Європи в попередні роки. Можливо, англійці знову порадують більшовиком видовищем з лицарями

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Сьогодні відбудеться фінал Євро-2020. Ймовірно, організатори матчу на "Уемблі" приготували глядачам якесь барвисте шоу на честь завершення чемпіонату Європи, але родзинкою все ж залишається відкриття подібних турнірів. Онлайн Італія – Англія є на нашому сайті.

Італія – Англія: де й коли дивитися фінал Євро-2020

У Римі на відкритті уболівальників розважав чудовий Андре Бочеллі і артисти з величезними м'ячами, що символізували прапори учасників. А як відкривали Євро до цього?

Традиційно, відкриття чемпіонатів Європи проходить в день стартового матчу турніру, в якому неодмінно бере участь господар турніру. Організатори намагаються вмістити всю церемонію до півгодини часу, щоб не втомити глядачів перед головною дією – самим матчем.

Євро-2016 (Франція)

Євро-2012 (Україна і Польща)

Євро-2008 (Швейцарія та Австрія)

Євро-2004 (Португалія)

Євро-2000 (Нідерланди і Бельгія)

Євро-1996 (Англія)