11 липня 22:00
Італія --
Англія --
11 липня 03:00
Бразилія 0
Аргентина 1
13 липня 18:00
Зоря --
Аланьяспор --
14 липня 12:00
Динамо --
Сьйон --
17 липня 21:00
Ніцца --
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Сьогодні закриття Євро-2020: як відкривали чемпіонати Європи в попередні роки

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
11 липня, 16:20
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Перед фінальним матчем Євро-2020 згадуємо, як відкривали чемпіонати Європи в попередні роки. Можливо, англійці знову порадують більшовиком видовищем з лицарями
/ Фото: Getty Images

Сьогодні відбудеться фінал Євро-2020. Ймовірно, організатори матчу на "Уемблі" приготували глядачам якесь барвисте шоу на честь завершення чемпіонату Європи, але родзинкою все ж залишається відкриття подібних турнірів. Онлайн Італія – Англія є на нашому сайті.

Італія – Англія: де й коли дивитися фінал Євро-2020

У Римі на відкритті уболівальників розважав чудовий Андре Бочеллі і артисти з величезними м'ячами, що символізували прапори учасників. А як відкривали Євро до цього?

Традиційно, відкриття чемпіонатів Європи проходить в день стартового матчу турніру, в якому неодмінно бере участь господар турніру. Організатори намагаються вмістити всю церемонію до півгодини часу, щоб не втомити глядачів перед головною дією – самим матчем.

Євро-2016 (Франція)

Євро-2012 (Україна і Польща)

Євро-2008 (Швейцарія та Австрія)

Євро-2004 (Португалія)

Євро-2000 (Нідерланди і Бельгія)

Євро-1996 (Англія)

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 11 липня
22:00
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