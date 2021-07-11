11 июля 22:00
Италия --
Англия --
11 июля 03:00
Бразилия 0
Аргентина 1
13 июля 18:00
Заря --
Аланьяспор --
14 июля 12:00
Динамо --
Сьон --
17 июля 21:00
Ницца --
Динамо --
20 июля 16:00
Атлетик --
Динамо --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
branding
СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Сегодня закрытие Евро-2020: как открывали чемпионаты Европы в предыдущие годы

Александр Трикиша Александр Трикиша
11 июля, 16:20
Копировать ссылку
Перед финальным матчем Евро-2020 вспоминаем, как открывали чемпионаты Европы в предыдущие годы. Возможно, англичане снова порадуют большевиком зрелищем с рыцарями
Так открывали Евро-2012 на "Арене Львов"
Так открывали Евро-2012 на "Арене Львов" / Фото: Getty Images

Сегодня состоится финал Евро-2020. Вероятно, организаторы матча на "Уэмбли" приготовили зрителям какое-то красочное шоу в честь завершения чемпионата Европы, но изюминкой все же остается открытие подобных турниров. Онлайн Италия – Англия уже есть на нашем сайте.

Италия – Англия: где и когда смотреть финал Евро-2020

В Риме на открытии болельщиков развлекал великолепный Андре Бочелли и артисты с огромными мячами, символизирующими флаги участников. А как открывали Евро до этого?

Традиционно, открытие чемпионатов Европы проходит в день стартового матча турнира, в котором непременно принимает участие хозяин турнира. Организаторы стараются вместить всю церемонию до получаса времени, чтобы не утомить зрителей перед главным действием – самым матчем.

Евро-2016 (Франция)

Евро-2012 (Украина и Польша)

Евро-2008 (Швейцария и Австрия)

Евро-2004 (Португалия)

Евро-2000 (Нидерланды и Бельгия)

Евро-1996 (Англия)

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
HELL
Спорт
Больше новостей
девушки Евро
Сборная Украины
Евро 2020
Видео голов Евро-2020
Последние новости
Зарядись на Евро!
Hell
Опрос
Человек-энергетик
Hell

Игрок
сборной Италии

72 300 м
Кто он?
Favbet стрим
Фан-зона Евро
На трибуну
Покер - это спорт!
Новости покера
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Воскресенье, 11 июля
22:00
Смотри на: Трансляция
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять