Сегодня закрытие Евро-2020: как открывали чемпионаты Европы в предыдущие годы

Перед финальным матчем Евро-2020 вспоминаем, как открывали чемпионаты Европы в предыдущие годы. Возможно, англичане снова порадуют большевиком зрелищем с рыцарями

Так открывали Евро-2012 на "Арене Львов" / Фото: Getty Images

Сегодня состоится финал Евро-2020. Вероятно, организаторы матча на "Уэмбли" приготовили зрителям какое-то красочное шоу в честь завершения чемпионата Европы, но изюминкой все же остается открытие подобных турниров. Онлайн Италия – Англия уже есть на нашем сайте.

Италия – Англия: где и когда смотреть финал Евро-2020

В Риме на открытии болельщиков развлекал великолепный Андре Бочелли и артисты с огромными мячами, символизирующими флаги участников. А как открывали Евро до этого?

Традиционно, открытие чемпионатов Европы проходит в день стартового матча турнира, в котором непременно принимает участие хозяин турнира. Организаторы стараются вместить всю церемонию до получаса времени, чтобы не утомить зрителей перед главным действием – самым матчем.

Евро-2016 (Франция)

Евро-2012 (Украина и Польша)

Евро-2008 (Швейцария и Австрия)

Евро-2004 (Португалия)

Евро-2000 (Нидерланды и Бельгия)

Евро-1996 (Англия)