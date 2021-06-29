29 червня 19:00 Відео
Англія 2
Німеччина 0
29 червня 102’
Швеція 1
Україна 1
2 липня 19:00
Швейцарія --
Іспанія --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
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Зінченко увійшов у історію збірної України на чемпіонатах Європи

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
29 червня, 23:35
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Півзахисник національної команди Олександр Зінченко відкрив рахунок у матчі проти Швеції і став наймолодшим гравцем збірної України, хто забивав на Євро
Зінченко забив гол Швеції
Зінченко забив гол Швеції / Фото: Getty Images

У ці хвилини збірна України грає зі Швецією в 1/8 фіналу Євро-2020. Ми ведемо онлайн-трансляцію поєдинку Швеція – Україна.

Українська команда відкрила рахунок на 27-й хвилині. Після класної передачі Андрія Ярмоленка гол забив Олександр Зінченко.

Дивіться також: Відеоогляд матчу Швеція – Україна

Зінченко – наймолодший гравець, який коли-небудь забивав за Україну на чемпіонатах Європи (24 роки 196 днів). Тільки Андрій Русол забивав за Україну в більш молодому віці на великому турнірі (23 роки 154 дні проти Саудівської Аравії на ЧС-2006), повідомляє Opta.

До речі, а Андрій Ярмоленко взяв участь в п'яти з семи голів України на Євро. В активі нашого атакуючого півзахисника два голи і три результативні передачі.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 29 червня
2:0
Відео Про матч
1:1 (102’)
Дивись на: Трансляція
Пʼятниця, 2 липня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Субота, 3 липня
19:00
Дивись на:
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