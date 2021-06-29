Зінченко увійшов у історію збірної України на чемпіонатах Європи

Півзахисник національної команди Олександр Зінченко відкрив рахунок у матчі проти Швеції і став наймолодшим гравцем збірної України, хто забивав на Євро

Зінченко забив гол Швеції / Фото: Getty Images

У ці хвилини збірна України грає зі Швецією в 1/8 фіналу Євро-2020. Ми ведемо онлайн-трансляцію поєдинку Швеція – Україна.

Українська команда відкрила рахунок на 27-й хвилині. Після класної передачі Андрія Ярмоленка гол забив Олександр Зінченко.

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Зінченко – наймолодший гравець, який коли-небудь забивав за Україну на чемпіонатах Європи (24 роки 196 днів). Тільки Андрій Русол забивав за Україну в більш молодому віці на великому турнірі (23 роки 154 дні проти Саудівської Аравії на ЧС-2006), повідомляє Opta.

До речі, а Андрій Ярмоленко взяв участь в п'яти з семи голів України на Євро. В активі нашого атакуючого півзахисника два голи і три результативні передачі.