Зинченко вошел в историю сборной Украины на чемпионатах Европы

Полузащитник национальной команды Александр Зинченко открыл счет в матче против Швеции и стал самым молодым игроком сборной Украины, кто забивал на Евро

Зинченко забил гол Швеции / Фото: Getty Images

В этим минуты сборная Украины играет со Швецией в 1/8 финала Евро-2020. Мы ведем онлайн-трансляцию поединка Швеция – Украина.

Украинская команда открыла счет на 27-й минуте. После классной передачи Андрея Ярмоленко гол забил Александр Зинченко.

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Зинченко – самый молодой игрок, когда-либо забивавший за Украину на чемпионатах Европы (24 года 196 дней). Только Андрей Русол забивал за Украину в более молодом возрасте на крупном турнире (23 года 154 дня против Саудовской Аравии на ЧМ-2006), сообщает Opta.

Кстати, а Андрей Ярмоленко поучаствовал в пяти из семи голов Украины на Евро. В активе нашего атакующего полузащитника два гола и три результативные передачи.