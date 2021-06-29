29 июня 19:00 Видео
Англия 2
Германия 0
29 июня 102’
Швеция 1
Украина 1
2 июля 19:00
Швейцария --
Испания --
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Бельгия --
Италия --
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Евро-2020

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Зинченко вошел в историю сборной Украины на чемпионатах Европы

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
29 июня, 23:35
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Полузащитник национальной команды Александр Зинченко открыл счет в матче против Швеции и стал самым молодым игроком сборной Украины, кто забивал на Евро
Зинченко забил гол Швеции
Зинченко забил гол Швеции / Фото: Getty Images

В этим минуты сборная Украины играет со Швецией в 1/8 финала Евро-2020. Мы ведем онлайн-трансляцию поединка Швеция – Украина.

Украинская команда открыла счет на 27-й минуте. После классной передачи Андрея Ярмоленко гол забил Александр Зинченко.

Смотрите также: видео обзор матча Швеция – Украина

Зинченко – самый молодой игрок, когда-либо забивавший за Украину на чемпионатах Европы (24 года 196 дней). Только Андрей Русол забивал за Украину в более молодом возрасте на крупном турнире (23 года 154 дня против Саудовской Аравии на ЧМ-2006), сообщает Opta.

Кстати, а Андрей Ярмоленко поучаствовал в пяти из семи голов Украины на Евро. В активе нашего атакующего полузащитника два гола и три результативные передачи.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Все таблицы Евро
Вторник, 29 июня
2:0
Видео О матче
1:1 (102’)
Смотри на: Трансляция
Пятница, 2 июля
19:00
Смотри на:
22:00
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Суббота, 3 июля
19:00
Смотри на:
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