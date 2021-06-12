Ярмоленко увійшов до ТОП-5 найкращих бомбардирів Євро-2020, не виходячи на поле

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко входить до числа найкращих бомбардирів своїх національних збірних серед всіх учасників чемпіонату Європи. Також він всього на вісім м'ячів відстає від Шевченка

Ярмоленко на вісім голів відстає від рекорду Шевченка / Фото: Reuters

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко входить до ТОП-5 найкращих бомбардирів збірних серед учасників Євро-2020. На рахунку гравця Вест Гема 40 голів за національну команду.

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Лідирує в рейтингу Кріштіану Роналду. Лідер збірної Португалії забив за збірну 104 м'ячі, пише zbirna.com. Від абсолютного рекорду, який належить іранцю Алі Даеї (109), його відділяє лише шість результативних ударів.

До речі, а Ярмоленку потрібно забити ще вісім м'ячів, щоб наздогнати нинішнього тренера збірної України Андрія Шевченка.

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ТОП-5 рейтингу бомбардирів на Євро-2020:

Кріштіану Роналду (Португалія) – 104 Роберт Левандовський (Польща) – 66 Ромелу Лукаку (Бельгія) – 60 Олів'є Жіру (Франція) – 44 Андрій Ярмоленко (Україна) – 40

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