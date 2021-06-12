Ярмоленко увійшов до ТОП-5 найкращих бомбардирів Євро-2020, не виходячи на поле

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко входить до ТОП-5 найкращих бомбардирів збірних серед учасників Євро-2020. На рахунку гравця Вест Гема 40 голів за національну команду.
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Лідирує в рейтингу Кріштіану Роналду. Лідер збірної Португалії забив за збірну 104 м'ячі, пише zbirna.com. Від абсолютного рекорду, який належить іранцю Алі Даеї (109), його відділяє лише шість результативних ударів.
До речі, а Ярмоленку потрібно забити ще вісім м'ячів, щоб наздогнати нинішнього тренера збірної України Андрія Шевченка.
А ще ми писали, що старт Євро-2020 увійшов в історію чемпіонатів Європи: чому гол Демірала особливий.
ТОП-5 рейтингу бомбардирів на Євро-2020:
- Кріштіану Роналду (Португалія) – 104
- Роберт Левандовський (Польща) – 66
- Ромелу Лукаку (Бельгія) – 60
- Олів'є Жіру (Франція) – 44
- Андрій Ярмоленко (Україна) – 40
Дивіться, як Ярмоленко оформив дубль в матчі з Кіпром: