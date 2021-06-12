Старт Євро-2020 увійшов в історію чемпіонатів Європи: чому гол Демірала особливий

Захисник збірної Туреччини став автором історичного гола на чемпіонатах Європи. Вперше рахунок голам на Євро відкрив автогол, який став до того ж ювілейним м'ячем у власні ворота

Меріх Демірал зрізав м'яч у власні ворота / Фото: REUTERS

Старт Євро-2020 увійшов в історію чемпіонатів Європи. Вперше дебютний гол на турнірі був забитий у власні ворота. У матчі Туреччина – Італія автоголом відзначився захисник Меріх Демірал.

Читайте також: Євро-2020 стартував! Фанати на трибунах, яскраве відкриття, історичний автогол в тріумфі Італії

Більш того, турецький футболіст став автором ювілейного, десятого автоголу в історії чемпіонатів Європи.

Втім, і без цього м'яча Італія дотиснула б Туреччину, яка з перших хвилин грала від оборони і рано чи пізно все одно б пропустила. А після першого м'яча італійці відчули смак крові і добили суперника, здобувши розгромну перемогу 3:0.

16 червня Італія проведе другий матч на турнірі проти Швейцарії, а Туреччина в цей же день зустрінеться з Уельсом. Вашій увазі – таблиці всіх груп Євро-2020.