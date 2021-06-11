Спекотний початок у Вічному місті! Італія розгромила Туреччину на старті Євро-2020

Всі голи в Римі влітали у ворота в другому таймі. І вперше в історії чемпіонатів Європи перший забитий м'яч виявився автоголом

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Видовищний старт для Євро-2020 організували в матчі-відкритті збірні Туреччини та Італії. "Скуадра Адзурра" була більш агресивною на Олімпійському стадіоні в Римі, і в підсумку відправила у ворота суперника три голи – 3: 0. Не зовсім той рахунок, на який чекали фахівці, але італійці заслужили свою перемогу в рідних стінах.

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Перший тайм вийшов більш рівним. Хоча підопічні Роберто Манчіні створювали значно більше моментів і завдали 13 ударів по чужих воротах, тоді як турки – 0. Але довгий час команда Шенола Гюнеша грамотно оборонялася, хоча вже перед перервою Спінаццола прострілив у штрафну, де захисник збірної Туреччини зіграв рукою. Арбітр взяв паузу, але пенальті не призначив.

У другій половині тиск італійців призвів до двох м'ячів у ворота турків. При цьому перший – дуже образливий для колективу Зірки і півмісяця. На 53 хвилині захисник Ювентуса Меріх Деміраль після прострілу справа грудьми зрізав м'яч в свої ворота.

І з'ясувалося, що вперше в історії чемпіонатів Європи перший забитий м'яч турніру виявився автоголом.

Далі – більше. На 67-й хвилині Спінаццола прийняв м'яч у штрафній суперника і пробив з близької відстані, Чакир відреагував на цей удар італійця, але Іммобіле першим опинився на добиванні.

Але і цього "Блакитній ескадрі" здалося мало. Через 22 хвилини Лоренцо Інсіньє отримав передачу в штрафний суперника і точно відправив м'яч у дальній кут – 3:0.

Після цієї перемоги Італія номінально очолила квартет А. Завтра в Баку в боротьбу вступають Уельс і Швейцарія. А свої наступні поєдинки італійці і турки проведуть 16 червня.

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