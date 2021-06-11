11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Спекотний початок у Вічному місті! Італія розгромила Туреччину на старті Євро-2020

Олена Павлова Олена Павлова
11 червня, 23:52
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Всі голи в Римі влітали у ворота в другому таймі. І вперше в історії чемпіонатів Європи перший забитий м'яч виявився автоголом
/ Фото: Reuters

Видовищний старт для Євро-2020 організували в матчі-відкритті збірні Туреччини та Італії. "Скуадра Адзурра" була більш агресивною на Олімпійському стадіоні в Римі, і в підсумку відправила у ворота суперника три голи – 3: 0. Не зовсім той рахунок, на який чекали фахівці, але італійці заслужили свою перемогу в рідних стінах.

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Перший тайм вийшов більш рівним. Хоча підопічні Роберто Манчіні створювали значно більше моментів і завдали 13 ударів по чужих воротах, тоді як турки – 0. Але довгий час команда Шенола Гюнеша грамотно оборонялася, хоча вже перед перервою Спінаццола прострілив у штрафну, де захисник збірної Туреччини зіграв рукою. Арбітр взяв паузу, але пенальті не призначив.

У другій половині тиск італійців призвів до двох м'ячів у ворота турків. При цьому перший – дуже образливий для колективу Зірки і півмісяця. На 53 хвилині захисник Ювентуса Меріх Деміраль після прострілу справа грудьми зрізав м'яч в свої ворота.

І з'ясувалося, що вперше в історії чемпіонатів Європи перший забитий м'яч турніру виявився автоголом.

Далі – більше. На 67-й хвилині Спінаццола прийняв м'яч у штрафній суперника і пробив з близької відстані, Чакир відреагував на цей удар італійця, але Іммобіле першим опинився на добиванні.

Але і цього "Блакитній ескадрі" здалося мало. Через 22 хвилини Лоренцо Інсіньє отримав передачу в штрафний суперника і точно відправив м'яч у дальній кут – 3:0.

Після цієї перемоги Італія номінально очолила квартет А. Завтра в Баку в боротьбу вступають Уельс і Швейцарія. А свої наступні поєдинки італійці і турки проведуть 16 червня.

Раніше ми писали, що Україна прилетіла в Нідерланди, де стартує на Євро.

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