11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Євро-2020 стартував! Фанати на трибунах, яскраве відкриття, історичний автогол в тріумфі Італії

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
12 червня, 00:45
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Старт довгоочікуваного турніру відбувся в Римі. На трибунах заповнили чверть місць, провели надихаючу церемонію, а Італія розбила Туреччину
/ Фото: Reuters

Велике свято футболу нарешті повернулося на європейські стадіони. Чемпіонат Європи, перенесений з минулого року через пандемію коронавірусу, взяв старт у столиці Італії. І нехай на трибуни пустили всього 25% від можливої кількості вболівальників, але навіть ці 16 тисяч зуміли створити призабуту атмосферу великої гри.

На радість місцевій публіці в першому матчі збірна Італії здобула впевнену перемогу над Туреччиною – 3:0. Всі три м'ячі забили вже після перерви. До речі, форвард господарів Іммобіле знайшов дружину в соціальних мережах.

Фанати на стадіонах

На нинішньому чемпіонаті Європи на аренах дозволять заповнити від 25 до 50% місць. Але навіть така кількість фанатів на трибунах дасть футболістам відчути нові-старі емоції від гри. Хоча, на відміну від попередніх Євро, присутні на стадіонах будуть переважно місцеві глядачі.

Планувалося, що Євро пройде в 12 містах по всьому континенту. Такий унікальний формат придумали до 60-річчя турніру, який в минулому році так і не відбувся. Через епідеміологічну ситуацію в цьому році одне з міст відмовилося приймати турнір. Із ірландського Дубліна частину матчів перенесли в Лондон і Санкт-Петербург.

Вашій увазі – таблиці всіх груп Євро-2020.

Відкриття на "Стадіо Олімпіко"

З урахуванням нинішньої обстановки церемонія відкриття виявилася нетривалою, але зворушливою і стильною. Першими вболівальників вітали чемпіони світу 2006 року Алессандро Неста і Франческо Тотті, якого взагалі називають Імператором Рима. Далі був виступ ансамблю італійської поліції і почесної варти кінної поліції, повітряні акробати.

А під оксамитовий голос італійського тенора, сліпого генія Андреа Бочеллі, в повітря злетіли 24 величезні кулі в кольорах національних прапорів учасників турніру.

Завершував музичну програму гімн Євро We Are The People ("Ми люди") у виконанні нідерландського діджея Мартіна Гаррікса і Боно з Еджем, учасниками популярного рок-групи U2. На десерт ми побачили шикарний салют над Олімпійським стадіоном.

Матч Туреччина – Італія

Стартовий поєдинок пройшов не без інтриги. Італійці, яких вважали фаворитами, зуміли забити три м'ячі лише в другому таймі – 3:0. Причому першим виявився автогол Меріха Деміраля. У матчі відкриття таке на ЧЄ сталося вперше.

Далі Чіро Іммобіле і Лоренцо Інсіньє добили опонентів. Вражаюче, що Туреччина завжди програє в своїх перших іграх на великих турнірах – чемпіонатах Європи або світу.

Другу пару в групі А склали Вельс і Швейцарія. Вони зіграють в суботу в Азербайджані.

Тим часом Зінченко за допомогу хворим дітям отримав незвичайну бутсу.

Дивіться огляд матчу Туреччина – Італія в Римі:

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