Старт Евро-2020 вошел в историю чемпионатов Европы: почему гол Демирала особенный

Защитник сборной Турции стал автором исторического гола на чемпионатах Европы. Впервые счет голам на Евро открыл автогол, ставший тому же юбилейным мячом в собственные ворота

Мерих Демирал срезал мяч в собственные ворота / Фото: REUTERS

Старт Евро-2020 вошел в историю чемпионатов Европы. Впервые дебютный гол на турнире был забит в собственные ворота. В матче Турция – Италия автоголом отличился защитник Мерих Демирал.

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Более того, турецкий футболист стал автором юбилейного, десятого автогола в истории чемпионатов Европы.

Впрочем, и без этого мяча Италия дожала бы Турцию, которая с первых минут играла от обороны и рано или поздно все равно бы пропустила. А после первого мяча итальянцы почувствовали вкус крови и добили соперника, одержав разгромную победу 3:0.

16 июня Италия проведет второй матч на турнире против Швейцарии, а Турция в этот же день встретится с Уэльсом. Вашему вниманию – таблицы всех групп Евро-2020.