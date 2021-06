Евро-2020 стартовал! Фанаты на трибунах, яркое открытие, исторический автогол в триумфе Италии

Старт долгожданного турнира состоялся в Риме. На трибунах заполнили четверть мест, провели вдохновляющую церемонию, а Италия разбила Турцию

Фанаты сборной Италии на Евро-2020 / Фото: Reuters

Большой праздник футбола наконец-то вернулся на европейские стадионы. Чемпионат Европы, перенесенный с прошлого года из-за пандемии коронавируса, взял старт в столице Италии. И пускай на трибуны пустили всего 25% от возможного количества болельщиков, но даже эти 16 тысяч сумели создать подзабытую атмосферу большой игры.

На радость местной публике в первом матче сборная Италии добыла уверенную победу над Турцией – 3:0. Все три мяча забили уже после перерыва. Кстати, форвард хозяев Иммобиле нашел жену в социальных сетях.

Фанаты на стадионах

На нынешнем чемпионате Европы на аренах позволят заполнить от 25 до 50% мест. Но и такое количество фанатов на трибунах даст футболистам почувствовать новые-старые эмоции от игры. Хотя, в отличие от предыдущих Евро, присутствовать на стадионах будут преимущественно местные зрители.

Планировалось, что Евро пройдет в 12 городах по всему континенту. Такой уникальный формат придумали к 60-летию турнира, который в прошлом году так и не состоялся. Из-за эпидемиологической ситуации в этом году один из городов отказался принимать турнир. Из ирландского Дублина часть матчей перенесли в Лондон и Санкт-Петербург.

Открытие на "Стадио Олимпико"

С учетом нынешней обстановки церемония открытия оказалась непродолжительной, но трогательной и стильной. Первыми болельщиков приветствовали чемпионы мира 2006 года – Алессандро Неста и Франческо Тотти, которого и вовсе называют Императором Рима. Далее было выступление ансамбля итальянской полиции и почетного караула конной полиции, воздушные акробаты.

А под бархатный голос итальянского тенора, слепого гения Андреа Бочелли, в воздух взмыли 24 огромных шара в цветах национальных флагов участников турнира.

Завершал музыкальную программу гимн Евро We Are The People ("Мы люди") в исполнении нидерландского диджея Мартина Гаррикса и Боно с Эджем, участниками популярной рок-группы U2. На десерт мы увидели шикарный салют над Олимпийским стадионом.

Матч Турция – Италия

Стартовый поединок прошел не без интриги. Итальянцы, которых считали фаворитами, сумели забить три мяча лишь во втором тайме – 3:0. Причем первым оказался автогол Мериха Демираля. В матче открытия такое на ЧЕ случилось впервые.

Далее Чиро Иммобиле и Лоренцо Инсинье добили оппонентов. Поразительно, что Турция всегда проигрывает в своих первых играх на крупных турнирах – чемпионатах Европы или мира.

Вторую пару в группе А составили Уэльс и Швейцария. Они сыграют в субботу в Азербайджане.

