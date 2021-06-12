11 июня 22:00 О матче
Турция --
Италия --
12 июня 16:00
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Евро-2020 стартовал! Фанаты на трибунах, яркое открытие, исторический автогол в триумфе Италии

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
12 июня, 00:45
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Старт долгожданного турнира состоялся в Риме. На трибунах заполнили четверть мест, провели вдохновляющую церемонию, а Италия разбила Турцию
Фанаты сборной Италии на Евро-2020
Фанаты сборной Италии на Евро-2020 / Фото: Reuters

Большой праздник футбола наконец-то вернулся на европейские стадионы. Чемпионат Европы, перенесенный с прошлого года из-за пандемии коронавируса, взял старт в столице Италии. И пускай на трибуны пустили всего 25% от возможного количества болельщиков, но даже эти 16 тысяч сумели создать подзабытую атмосферу большой игры.

На радость местной публике в первом матче сборная Италии добыла уверенную победу над Турцией – 3:0. Все три мяча забили уже после перерыва. Кстати, форвард хозяев Иммобиле нашел жену в социальных сетях.

Фанаты на стадионах

На нынешнем чемпионате Европы на аренах позволят заполнить от 25 до 50% мест. Но и такое количество фанатов на трибунах даст футболистам почувствовать новые-старые эмоции от игры. Хотя, в отличие от предыдущих Евро, присутствовать на стадионах будут преимущественно местные зрители.

Планировалось, что Евро пройдет в 12 городах по всему континенту. Такой уникальный формат придумали к 60-летию турнира, который в прошлом году так и не состоялся. Из-за эпидемиологической ситуации в этом году один из городов отказался принимать турнир. Из ирландского Дублина часть матчей перенесли в Лондон и Санкт-Петербург.

Вашему вниманию – таблицы всех групп Евро-2020.

Открытие на "Стадио Олимпико"

С учетом нынешней обстановки церемония открытия оказалась непродолжительной, но трогательной и стильной. Первыми болельщиков приветствовали чемпионы мира 2006 года – Алессандро Неста и Франческо Тотти, которого и вовсе называют Императором Рима. Далее было выступление ансамбля итальянской полиции и почетного караула конной полиции, воздушные акробаты.

А под бархатный голос итальянского тенора, слепого гения Андреа Бочелли, в воздух взмыли 24 огромных шара в цветах национальных флагов участников турнира.

Завершал музыкальную программу гимн Евро We Are The People ("Мы люди") в исполнении нидерландского диджея Мартина Гаррикса и Боно с Эджем, участниками популярной рок-группы U2. На десерт мы увидели шикарный салют над Олимпийским стадионом.

Матч Турция – Италия

Стартовый поединок прошел не без интриги. Итальянцы, которых считали фаворитами, сумели забить три мяча лишь во втором тайме – 3:0. Причем первым оказался автогол Мериха Демираля. В матче открытия такое на ЧЕ случилось впервые.

Далее Чиро Иммобиле и Лоренцо Инсинье добили оппонентов. Поразительно, что Турция всегда проигрывает в своих первых играх на крупных турнирах – чемпионатах Европы или мира.

Вторую пару в группе А составили Уэльс и Швейцария. Они сыграют в субботу в Азербайджане.

Тем временем Зинченко за помощь больным детям получил необычную бутсу.

Смотрите обзор матча Турция – Италия в Риме:

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