Зинченко за помощь больным детям получил перед Евро необычную бутсу

Молодой капитан сборной Украины по футболу занимается благотворительностью. С его помощью провели операции для 11 детей во Львове, а Саше вручили приз

Александр Зинченко и Александр Зубков после забитого мяча / Фото: Reuters

В пятницу вечером сборная Украины прилетела в Нидерланды, где стартует на Евро. Капитанскую повязку в команде Андрея Шевченко заслужил 24-летний Александр Зинченко. Один из лидеров Манчестер Сити, кроме своих свершений на футбольном поле, оказывается, занимается общественной деятельностью за его пределами.

Сегодня стало известно, что Зина принимает участие в благотворительности и помогает больным детям. Вместе с ним организацию Big.Shoe поддерживает и звездный немецкий полузащитник турецкого происхождения Месут Озил. С их помощью во львовской больнице покрыли стоимость операций для 11 детей. За свою деятельность Александр получил специальную огромную бутсу с его фамилией на боку.

Напомним, сам Зинченко скоро станет отцом. Его жена, журналистка Влада Седан, – беременна. Наша команда на Евро-2020 стартует 13 июня в 22:00 поединком в Амстердаме против Нидерландов.

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Смотрите, как Зинченко забивал в товарищеском матче с Кипром в понедельник: