11 июня 22:00 О матче
Турция --
Италия --
12 июня 16:00
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Зинченко за помощь больным детям получил перед Евро необычную бутсу

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
11 июня, 23:05
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Молодой капитан сборной Украины по футболу занимается благотворительностью. С его помощью провели операции для 11 детей во Львове, а Саше вручили приз
Александр Зинченко и Александр Зубков после забитого мяча
Александр Зинченко и Александр Зубков после забитого мяча / Фото: Reuters

В пятницу вечером сборная Украины прилетела в Нидерланды, где стартует на Евро. Капитанскую повязку в команде Андрея Шевченко заслужил 24-летний Александр Зинченко. Один из лидеров Манчестер Сити, кроме своих свершений на футбольном поле, оказывается, занимается общественной деятельностью за его пределами.

Сегодня стало известно, что Зина принимает участие в благотворительности и помогает больным детям. Вместе с ним организацию Big.Shoe поддерживает и звездный немецкий полузащитник турецкого происхождения Месут Озил. С их помощью во львовской больнице покрыли стоимость операций для 11 детей. За свою деятельность Александр получил специальную огромную бутсу с его фамилией на боку.

Напомним, сам Зинченко скоро станет отцом. Его жена, журналистка Влада Седан, – беременна. Наша команда на Евро-2020 стартует 13 июня в 22:00 поединком в Амстердаме против Нидерландов.

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Смотрите, как Зинченко забивал в товарищеском матче с Кипром в понедельник:

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