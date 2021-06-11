11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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"Це має бути в інтернеті": як команда Шевченка програла перед Євро-2020

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
11 червня, 15:27
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Футболісти збірної України на тренуванні зіграли в тенісбол, де команду зірок обіграла команда роботяг
На тренуваннях збірна України грає у тенісбол
На тренуваннях збірна України грає у тенісбол / Фото: УАФ

Уже сьогодні починається чемпіонат Європи з футболу. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Туреччина – Італія.

А збірна України свій перший поєдинок на Євро-2020 проведе в неділю проти Нідерландів. Напередодні старту команда проводить щодня різноманітні тренування. Сьогодні футболісти зіграли в тенісбол. Склав їм компанію також головний тренер Андрій Шевченко. У свою команду він взяв Олександра Зінченка і Романа Яремчука. Протистояли їм Андрій Ярмоленко, Роман Безус, Євген Макаренко. Менш зірковий склад переміг.

"У них була команда зірок, у нас – команда роботяг. Але дисципліна б'є клас. Саме тому ми виграли. Сподіваюся це буде в інтернеті і вболівальники оцінять", – сказав у післяматчевому коментарі Ярмоленко.

Дивіться в прямому ефірі стрім матчу Туреччина – Італія

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