"Це має бути в інтернеті": як команда Шевченка програла перед Євро-2020

Футболісти збірної України на тренуванні зіграли в тенісбол, де команду зірок обіграла команда роботяг

На тренуваннях збірна України грає у тенісбол / Фото: УАФ

Уже сьогодні починається чемпіонат Європи з футболу. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Туреччина – Італія.

А збірна України свій перший поєдинок на Євро-2020 проведе в неділю проти Нідерландів. Напередодні старту команда проводить щодня різноманітні тренування. Сьогодні футболісти зіграли в тенісбол. Склав їм компанію також головний тренер Андрій Шевченко. У свою команду він взяв Олександра Зінченка і Романа Яремчука. Протистояли їм Андрій Ярмоленко, Роман Безус, Євген Макаренко. Менш зірковий склад переміг.

"У них була команда зірок, у нас – команда роботяг. Але дисципліна б'є клас. Саме тому ми виграли. Сподіваюся це буде в інтернеті і вболівальники оцінять", – сказав у післяматчевому коментарі Ярмоленко.

Дивіться в прямому ефірі стрім матчу Туреччина – Італія