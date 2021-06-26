Ярмоленко в матчі зі шведами пообіцяв показати максимум збірної України

Наші футболісти на чемпіонаті Європи зіграють у вівторок в Шотландії, а поки що серйозно готуються дати бій переможцю групи Е

/ Фото: Reuters

Українська збірна тренується в Бухаресті перед матчем 1/8 фіналу Євро-2020. Сьогодні один з лідерів "синьо-жовтих" Андрій Ярмоленко поспілкувався з журналістами і поділився своїми почуттями напередодні плей-офф. Як відомо, у збірної України перед Швецією на Євро-2020 мінус один, другий – під питанням.

Слова 31-річного вінгера наводить офіційний сайт УАФ. Виділимо найцікавіше.

Про збірну Швеції:

"Немає сенсу порівнювати Євро-2012 і цей турнір, це абсолютно різні команди. Ми налаштовуємося на серйозну гру, тренерський штаб нам покаже, за рахунок чого ми можемо обіграти цю команду. Ми постараємося показати хорошу гру".

Про фізичну форму:

"Всі діти себе добре почувають. У матчі з Австрією ми багато бігали і втомлювалися, тому що багато втрачали м'яч. У такій ситуації ти завжди будеш виглядати втомленим. Ми провели хорошу підготовку, фізично все повинно бути в порядку. Те, що у нас є на два дні більше на підготовку, буде грати величезну роль, сподіваюся, ми це використовуємо.

Про налаштування перед матчами:

"Вважаю, кожен повинен налаштовувати себе, і не потрібно говорити нічого особливого перед іграми. Я з тих, хто звик менше говорити і більше доводити справою. Хоча у кожного свій підхід. У нас перед грою в основному говорить головний тренер".

Збірна України, Шевченко і Ярмоленко / Фото: Reuters

Про критику:

"Нас критикують за гру і результат, і частково з цим я згоден. Але я б попросив внести більше позитиву, ми все ж вийшли з групи, це була наша задача-мінімум. Так, нам пощастило, і ми погано зіграли з Австрією. Але ми вийшли, і давайте рухатися вперед з позитивними думками. Чим більше журналісти пишуть, що я старий, тим більше мене це мотивує доводити, що це не так ".

Напередодні Україна відповіла Росії на пропозицію провести товариський матч: де і коли.

Також свою думку висловив і молодий Георгій Судаков, хоча спочатку анонсували прихід на пресконференцію Романа Яремчука:

"Збірна Швеції – з хорошою структурою гри, з футболістами топ-рівня. Шведи сильні в боротьбі, ми бачили їхні матчі з Іспанією і Польщею, у шведів дуже висока самовіддача. Головне для нас – грати в свій футбол, не підлаштовуватися під суперників, тому що вони дуже сильні фізично і в цьому плані нам буде складно".

Дивіться сюжет про тренування наших футболістів: