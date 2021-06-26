Ярмоленко в матчі зі шведами пообіцяв показати максимум збірної України

Українська збірна тренується в Бухаресті перед матчем 1/8 фіналу Євро-2020. Сьогодні один з лідерів "синьо-жовтих" Андрій Ярмоленко поспілкувався з журналістами і поділився своїми почуттями напередодні плей-офф. Як відомо, у збірної України перед Швецією на Євро-2020 мінус один, другий – під питанням.
Слова 31-річного вінгера наводить офіційний сайт УАФ. Виділимо найцікавіше.
- Про збірну Швеції:
"Немає сенсу порівнювати Євро-2012 і цей турнір, це абсолютно різні команди. Ми налаштовуємося на серйозну гру, тренерський штаб нам покаже, за рахунок чого ми можемо обіграти цю команду. Ми постараємося показати хорошу гру".
- Про фізичну форму:
"Всі діти себе добре почувають. У матчі з Австрією ми багато бігали і втомлювалися, тому що багато втрачали м'яч. У такій ситуації ти завжди будеш виглядати втомленим. Ми провели хорошу підготовку, фізично все повинно бути в порядку. Те, що у нас є на два дні більше на підготовку, буде грати величезну роль, сподіваюся, ми це використовуємо.
- Про налаштування перед матчами:
"Вважаю, кожен повинен налаштовувати себе, і не потрібно говорити нічого особливого перед іграми. Я з тих, хто звик менше говорити і більше доводити справою. Хоча у кожного свій підхід. У нас перед грою в основному говорить головний тренер".
- Про критику:
"Нас критикують за гру і результат, і частково з цим я згоден. Але я б попросив внести більше позитиву, ми все ж вийшли з групи, це була наша задача-мінімум. Так, нам пощастило, і ми погано зіграли з Австрією. Але ми вийшли, і давайте рухатися вперед з позитивними думками.
Чим більше журналісти пишуть, що я старий, тим більше мене це мотивує доводити, що це не так ".
Напередодні Україна відповіла Росії на пропозицію провести товариський матч: де і коли.
Також свою думку висловив і молодий Георгій Судаков, хоча спочатку анонсували прихід на пресконференцію Романа Яремчука:
"Збірна Швеції – з хорошою структурою гри, з футболістами топ-рівня. Шведи сильні в боротьбі, ми бачили їхні матчі з Іспанією і Польщею, у шведів дуже висока самовіддача.
Головне для нас – грати в свій футбол, не підлаштовуватися під суперників, тому що вони дуже сильні фізично і в цьому плані нам буде складно".
Дивіться сюжет про тренування наших футболістів: