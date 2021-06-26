26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Таблиці Команди Збірна України Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Ярмоленко в матчі зі шведами пообіцяв показати максимум збірної України

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
26 червня, 14:15
Копіювати лінк
Наші футболісти на чемпіонаті Європи зіграють у вівторок в Шотландії, а поки що серйозно готуються дати бій переможцю групи Е
/ Фото: Reuters

Українська збірна тренується в Бухаресті перед матчем 1/8 фіналу Євро-2020. Сьогодні один з лідерів "синьо-жовтих" Андрій Ярмоленко поспілкувався з журналістами і поділився своїми почуттями напередодні плей-офф. Як відомо, у збірної України перед Швецією на Євро-2020 мінус один, другий – під питанням.

Слова 31-річного вінгера наводить офіційний сайт УАФ. Виділимо найцікавіше.

  • Про збірну Швеції:

"Немає сенсу порівнювати Євро-2012 і цей турнір, це абсолютно різні команди. Ми налаштовуємося на серйозну гру, тренерський штаб нам покаже, за рахунок чого ми можемо обіграти цю команду. Ми постараємося показати хорошу гру".

  • Про фізичну форму:

"Всі діти себе добре почувають. У матчі з Австрією ми багато бігали і втомлювалися, тому що багато втрачали м'яч. У такій ситуації ти завжди будеш виглядати втомленим. Ми провели хорошу підготовку, фізично все повинно бути в порядку. Те, що у нас є на два дні більше на підготовку, буде грати величезну роль, сподіваюся, ми це використовуємо.

  • Про налаштування перед матчами:

"Вважаю, кожен повинен налаштовувати себе, і не потрібно говорити нічого особливого перед іграми. Я з тих, хто звик менше говорити і більше доводити справою. Хоча у кожного свій підхід. У нас перед грою в основному говорить головний тренер".

Збірна України, Шевченко і Ярмоленко
Збірна України, Шевченко і Ярмоленко / Фото: Reuters

  • Про критику:

"Нас критикують за гру і результат, і частково з цим я згоден. Але я б попросив внести більше позитиву, ми все ж вийшли з групи, це була наша задача-мінімум. Так, нам пощастило, і ми погано зіграли з Австрією. Але ми вийшли, і давайте рухатися вперед з позитивними думками.

Чим більше журналісти пишуть, що я старий, тим більше мене це мотивує доводити, що це не так ".

Напередодні Україна відповіла Росії на пропозицію провести товариський матч: де і коли.

Також свою думку висловив і молодий Георгій Судаков, хоча спочатку анонсували прихід на пресконференцію Романа Яремчука:

"Збірна Швеції – з хорошою структурою гри, з футболістами топ-рівня. Шведи сильні в боротьбі, ми бачили їхні матчі з Іспанією і Польщею, у шведів дуже висока самовіддача.

Головне для нас – грати в свій футбол, не підлаштовуватися під суперників, тому що вони дуже сильні фізично і в цьому плані нам буде складно".

Дивіться сюжет про тренування наших футболістів:

Favbet
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Favbet стрим
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 26 червня
19:00
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
Неділя, 27 червня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Понеділок, 28 червня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти