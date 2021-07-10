В Англії побоюються зриву фіналу Євро-2020: хто може перешкодити матчу

Матч між Англією та Італією на Вемблі може стати метою атаки літаючих мурах. Вчені побоюються, що комахи можуть прилетіти на стадіон і зірвати фінал Євро-2020

Фінал Євро-2020 можуть зірвати, але не вболівальники / Фото: REUTERS

Фінальний поєдинок Євро-2020 між Англією та Італією може бути зірваний! Такі побоювання висловлюють в Англії. Але ви не повірите, хто може стати причиною зупинки зустрічі.

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Британська метеорологічна служба засікла мільйони літаючих мурах над деякими районами Лондона. При певних умовах, комахи можуть виявитися на стадіоні "Вемблі" в день матчу.

До речі, на ЧС-2014 поле в одному з матчів окупувала сарана. Величезний коник сів на руку Хамес Родрігес, коли він виконував пенальті.

А на Євро-2016 подивитися футбол наживо прилетіли метелики. Тоді кадри з ридаючим Кріштіану Роналду і метеликами облетіли весь світ.

Раніше ми писали, що для перемоги Англії роблять все: уболівальників Італії не пустять на фінал Євро в Лондоні. Міністр транспорту Великобританії Грант Шаппс попередив італійських фанатів, щоб вони навіть не намагалися потрапити на фінальний матч Євро-2020 у Великій Британії.