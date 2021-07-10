11 липня 22:00
Італія --
Англія --
10 липня 03:00
Колумбія 3
Перу 2
10 липня 21:00
Динамо --
Серветт --
11 липня 03:00
Бразилія --
Аргентина --
13 липня 18:00
Зоря --
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Динамо --
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В Англії побоюються зриву фіналу Євро-2020: хто може перешкодити матчу

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
10 липня, 11:11
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Матч між Англією та Італією на Вемблі може стати метою атаки літаючих мурах. Вчені побоюються, що комахи можуть прилетіти на стадіон і зірвати фінал Євро-2020
Фінал Євро-2020 можуть зірвати, але не вболівальники
Фінал Євро-2020 можуть зірвати, але не вболівальники / Фото: REUTERS

Фінальний поєдинок Євро-2020 між Англією та Італією може бути зірваний! Такі побоювання висловлюють в Англії. Але ви не повірите, хто може стати причиною зупинки зустрічі.

Читайте також: Англійці роблять тату на честь перемоги на Євро-2020 – ще до фіналу

Британська метеорологічна служба засікла мільйони літаючих мурах над деякими районами Лондона. При певних умовах, комахи можуть виявитися на стадіоні "Вемблі" в день матчу.

До речі, на ЧС-2014 поле в одному з матчів окупувала сарана. Величезний коник сів на руку Хамес Родрігес, коли він виконував пенальті.

А на Євро-2016 подивитися футбол наживо прилетіли метелики. Тоді кадри з ридаючим Кріштіану Роналду і метеликами облетіли весь світ.

Раніше ми писали, що для перемоги Англії роблять все: уболівальників Італії не пустять на фінал Євро в Лондоні. Міністр транспорту Великобританії Грант Шаппс попередив італійських фанатів, щоб вони навіть не намагалися потрапити на фінальний матч Євро-2020 у Великій Британії.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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Неділя, 11 липня
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