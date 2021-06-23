Україна сидить на нервах і стежить за результатами Євро-2020, але розносу від Шеви не було

Півзахисник збірної України Євген Макаренко розповів, як проходить підготовка команди в умовах невідомості своєї подальшої долі на чемпіонаті

Євген Макаренко на тренуванні з Артемом Бесєдіним і партнерами / Фото: Reuters

Півзахисник збірної України Євген Макаренко розповів, як проходить підготовка команди після поразки від Австрії 0:1 в заключному матчі групового етапу. Підопічні Шевченка посіли третє місце в квартеті C і тепер їх вихід до плей-офф вирішується в інших матчах. А ми повідомляли, що сьогодні потрібно Україні, щоб вийти до 1/8 Євро.

Як очікування позначається на психології

"Ми в таких обставинах ніколи не були. Ми не вирішили задачу в останньому матчі з Австрією, щоб напряму вийти в плей-офф, тому тепер нам залишається сидіти на нервах і стежити за результатами інших груп. Ми продовжуємо тренуватися в звичайному режимі", – розповів Макаренко на YouTube-каналі УАФ

Футболіст збірної України після поразки від Австрії / Фото: Reuters

Що сказав Шевченко після Австрії

"Андрій Миколайович зібрав нас на вчорашньому тренуванні. Попросив заспокоїтися і прийти в себе. Всі хлопці дуже переживають. Це велика відповідальність перед країною і уболівальниками.

Вчорашній день був відносним вихідним. Ті, хто грав з Австрією – відпочивали, інші – тренувалися. Сьогодні вже буде перше теоретичне заняття, яке ми присвятимо матчу з Австрією. Якихось глобальних розносів не було".

Микола Матвієнко і Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Не зіграв жодної хвилини на Євро

"Ми – один великий колектив. Робимо одну справу на благо всієї країни. Ті футболісти, які грають в основному складі – ключові, але запасні проходять той же тренувальний цикл і допомагають основній обоймі готуватися до ігор. Ми так само переживаємо. З трибун навіть важче".

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Як гравці почувають себе фізично

"Під час матчу з Австрією було спекотно. Навіть я, перебуваючи на брівці і розминаючись – відчував це. Може наші хлопці не так свіжо виглядали, як австрійці, але ми готувалися до подібних навантажень під час зборів. Просто не наш день був"

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