23 червня 19:00 Відео
Швеція 3
Польща 2
23 червня 19:00 Відео
Словаччина 0
Іспанія 5
23 червня 45+5’
Португалія 1
Франція 1
23 червня 45’
Німеччина 0
Угорщина 1
26 червня 19:00
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Євро-2020

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"Україна може вийти у півфінал Євро": в Росії захоплюються нашою командою

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
23 червня, 22:45
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Народний артист Михайло Боярський вважає, що Україна на іншому рівні порівняно з російською збірною і пророкує їй боротьбу за медалі
Боярський буде вболівати за збірну України
Боярський буде вболівати за збірну України

Збірна України вперше в своїй історії вийшла до плей-оф чемпіонату Європи. Наша команда пройшла в 1/8 фіналу з третього місця завдяки перемогам Іспанії та Швеції.

Порадів за українську команду і головний фанат Зеніту, знаменитий російський актор Михайло Боярський.

"Чудово! Дуже радий виходу збірної України в плей-оф. Це абсолютно закономірно, вони на іншому рівні порівняно з нашою збірною, українці набагато сильніші.

Для того, щоб Україна вийшла у фінал, потрібно докласти максимум зусиль. Думаю, Шевченко впорається. Пробитися до півфіналу шанси точно є. У них хороші гравці, вони мотивовані. З нашою командою я ніяких ілюзій не мав, а ось з українцями дуже навіть. Буду вболівати за збірну України", – цитує Боярського Sport24 .

З ким і коли наступний матч України на Євро-2020: всі розклади.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Середа, 23 червня
3:2
Відео Про матч
0:5
Відео Про матч
1:1 (45+5’)
Дивись на: Трансляція
0:1 (45’)
Дивись на: Трансляція
Субота, 26 червня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
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