"Україна може вийти у півфінал Євро": в Росії захоплюються нашою командою

Народний артист Михайло Боярський вважає, що Україна на іншому рівні порівняно з російською збірною і пророкує їй боротьбу за медалі

Боярський буде вболівати за збірну України

Збірна України вперше в своїй історії вийшла до плей-оф чемпіонату Європи. Наша команда пройшла в 1/8 фіналу з третього місця завдяки перемогам Іспанії та Швеції.

Порадів за українську команду і головний фанат Зеніту, знаменитий російський актор Михайло Боярський.

"Чудово! Дуже радий виходу збірної України в плей-оф. Це абсолютно закономірно, вони на іншому рівні порівняно з нашою збірною, українці набагато сильніші.

Для того, щоб Україна вийшла у фінал, потрібно докласти максимум зусиль. Думаю, Шевченко впорається. Пробитися до півфіналу шанси точно є. У них хороші гравці, вони мотивовані. З нашою командою я ніяких ілюзій не мав, а ось з українцями дуже навіть. Буду вболівати за збірну України", – цитує Боярського Sport24 .

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