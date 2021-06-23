"Украина может выйти в полуфинал Евро": в России восхищаются нашей командой

Народный артист Михаил Боярский считает, что Украина на другом уровне по сравнению с российской сборной и пророчит ей борьбу за медали

Боярский будет болеть за сборную Украины

Сборная Украины впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата Европы. Наша команда прошла в 1/8 финала с третьего место благодаря победам Испании и Швеции.

Порадовался за украинскую команду и главный фанат Зенита, знаменитый российский актер Михаил Боярский.

"Замечательно! Очень рад выходу сборной Украины в плей-офф. Это абсолютно закономерно, они на другом уровне по сравнению с нашей сборной, украинцы намного сильнее.

Для того, чтобы Украине выйти в финал, нужно приложить максимум усилий. Думаю, Шевченко справится. Пробиться в полуфинал шансы точно есть. У них хорошие игроки, они мотивированы. По нашей команде я никаких иллюзий не питал, а вот по украинцам очень даже. Буду болеть за сборную Украины", – цитирует Боярского Sport24.

С кем и когда следующий матч Украины на Евро-2020: все расклады.