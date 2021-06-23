23 июня 19:00 Видео
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Польша 2
23 июня 19:00 Видео
Словакия 0
Испания 5
23 июня 45+5’
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Франция 1
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Евро-2020

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"Украина может выйти в полуфинал Евро": в России восхищаются нашей командой

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
23 июня, 22:45
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Народный артист Михаил Боярский считает, что Украина на другом уровне по сравнению с российской сборной и пророчит ей борьбу за медали
Боярский будет болеть за сборную Украины
Боярский будет болеть за сборную Украины

Сборная Украины впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата Европы. Наша команда прошла в 1/8 финала с третьего место благодаря победам Испании и Швеции.

Порадовался за украинскую команду и главный фанат Зенита, знаменитый российский актер Михаил Боярский.

"Замечательно! Очень рад выходу сборной Украины в плей-офф. Это абсолютно закономерно, они на другом уровне по сравнению с нашей сборной, украинцы намного сильнее.

Для того, чтобы Украине выйти в финал, нужно приложить максимум усилий. Думаю, Шевченко справится. Пробиться в полуфинал шансы точно есть. У них хорошие игроки, они мотивированы. По нашей команде я никаких иллюзий не питал, а вот по украинцам очень даже. Буду болеть за сборную Украины", – цитирует Боярского Sport24.

С кем и когда следующий матч Украины на Евро-2020: все расклады.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Среда, 23 июня
3:2
Видео О матче
0:5
Видео О матче
1:1 (45+5’)
Смотри на: Трансляция
0:1 (45’)
Смотри на: Трансляция
Суббота, 26 июня
19:00
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22:00
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