Україна – Бахрейн: пряма трансляція прес-конференції Шевченка

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповість, як команда готується до чемпіонату Європи і що нам чекати в матчі проти Бахрейну

Збірна України зараз на зборі в Харкові / Фото: УАФ

У неділю, 23 травня, збірна України в Харкові проведе перший спаринг напередодні чемпіонату Європи з футболу. Нашим суперником буде команда Бахрейну. Початок зустрічі о 21:00.

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А за добу до матчу головний тренер "синьо-жовтих" Андрій Шевченко проведе прес-конференцію. Про що буде говорити наставник нашої команди ви можете дізнатися з прямої трансляції. Старт о 16:00.

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Нагадаємо, що перед Євро-2020 крім матчу з Бахрейном українці проведуть ще дві зустрічі. 3 червня граємо проти Північної Ірландії, а 7 червня матч з Кіпром.