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Украина – Бахрейн: прямая трансляция пресс-конференции Шевченко

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
22 мая, 15:43
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко расскажет, как команда готовится к чемпионату Европы и что нам ждать в матче против Бахрейна
Сборная Украины сейчас на сборе в Харькове
Сборная Украины сейчас на сборе в Харькове / Фото: УАФ

В воскресенье, 23 мая, сборная Украины в Харькове проведет первый спарринг накануне чемпионата Европы по футболу. Нашим соперником будет команда Бахрейна. Начало встречи в 21:00.

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А за сутки до матча главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко проведет пресс-конференцию. О чем будет говорить наставник нашей команды, вы можете узнать из прямой трансляции. Старт в 16:00.

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Напомним, что перед Евро-2020, помимо матча с Бахрейном, украинцы проведут еще две встречи. 3 июня играем против Северной Ирландии, а 7 июня – матч с Кипром.

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