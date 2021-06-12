Уельс – Швейцарія: прогноз коментатора на матч групи А

Друга гра чемпіонату Європи з футболу, яка пройде в Азербайджані в суботу, може принести сюрприз, хоча навряд чи буде забито багато м'ячів

Збірна Уельсу / Фото: Reuters

Перший матч Євро-2020 сьогодні запланований в Баку. На нашому сайті стартувала онлайн-трансляція Уельс – Швейцарія. Що ж нас чекає від дуелі двох непередбачуваних команд?

Швейцарці провально провели 2020 й рік, не вигравши жодного разу в восьми матчах, якщо не брати до уваги технічну перемогу над збірною України. А ось в поточному році за результатами команда Володимира Петковича виглядає куди впевненіше, перемігши у всіх п'яти матчах. Правда, суперниками були збірні Болгарії, Литви, Фінляндії, США та Ліхтенштейну. Та й лише в двох іграх вдалося зберегти ворота сухими.

У складі швейцарців немає юних гравців і лише троє з тих, кому за 30. Більшість футболістів в найкращому віці – 25+. суперзірок серед них немає, але практично всі виступають в топових чемпіонатах. Хороша організація гри – головний козир швейцарської команди.

Нагадаємо, де дивитися матч Уельс – Швейцарія.

Уельс на тлі суперника більш скромний, але по-британськи непростий і непоступливий. Цікаво, що в кінці минулого року посаду тренера тимчасово покинув легендарний Райан Гіггз. Сталося це через звинувачення в побитті дівчини. Тому в якості виконуючого обов'язки привіз команду на Євро його асистент Роберт Пейдж. Головна зірка – все ще Гарет Бейл. Однак він провів уже кілька невдалих сезонів і нібито наближається до завершення ігрової кар'єри.

Багатообіцяючий матч з точки зору інтриги. Статися в ньому може все, що завгодно. Хоча Швейцарія все ж виглядає краще – впевнений, вона не програє. Високої результативності не чекаю – ТМ 2,5. Не виключаю, що буде нічия 1:1 або 0:0.

Fналітики FAVBET невелику перевагу віддають команді Швейцарії. Коефіцієнт на перемогу підопічних Володимира Петковича коливається близько 2.20, на британців – 4.15, на нічию – 3.05.

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