11 червня 22:00 Відео
Турція 0
Італія 3
12 червня 16:00 Про матч
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00 Про матч
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00 Про матч
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00 Про матч
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00 Про матч
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00 Про матч
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Турнірна Таблиця Команди Збірна України Місс Євро-2021 Бомбардири Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Уельс – Швейцарія: прогноз коментатора на матч групи А

Кирило Круторогов Кирило Круторогов
12 червня, 13:05
Копіювати лінк
Друга гра чемпіонату Європи з футболу, яка пройде в Азербайджані в суботу, може принести сюрприз, хоча навряд чи буде забито багато м'ячів
Збірна Уельсу
Збірна Уельсу / Фото: Reuters

Перший матч Євро-2020 сьогодні запланований в Баку. На нашому сайті стартувала онлайн-трансляція Уельс – Швейцарія. Що ж нас чекає від дуелі двох непередбачуваних команд?

Швейцарці провально провели 2020 й рік, не вигравши жодного разу в восьми матчах, якщо не брати до уваги технічну перемогу над збірною України. А ось в поточному році за результатами команда Володимира Петковича виглядає куди впевненіше, перемігши у всіх п'яти матчах. Правда, суперниками були збірні Болгарії, Литви, Фінляндії, США та Ліхтенштейну. Та й лише в двох іграх вдалося зберегти ворота сухими.

У складі швейцарців немає юних гравців і лише троє з тих, кому за 30. Більшість футболістів в найкращому віці – 25+. суперзірок серед них немає, але практично всі виступають в топових чемпіонатах. Хороша організація гри – головний козир швейцарської команди.

Нагадаємо, де дивитися матч Уельс – Швейцарія.

Уельс на тлі суперника більш скромний, але по-британськи непростий і непоступливий. Цікаво, що в кінці минулого року посаду тренера тимчасово покинув легендарний Райан Гіггз. Сталося це через звинувачення в побитті дівчини. Тому в якості виконуючого обов'язки привіз команду на Євро його асистент Роберт Пейдж. Головна зірка – все ще Гарет Бейл. Однак він провів уже кілька невдалих сезонів і нібито наближається до завершення ігрової кар'єри.

Багатообіцяючий матч з точки зору інтриги. Статися в ньому може все, що завгодно. Хоча Швейцарія все ж виглядає краще – впевнений, вона не програє. Високої результативності не чекаю – ТМ 2,5. Не виключаю, що буде нічия 1:1 або 0:0.

Fналітики FAVBET невелику перевагу віддають команді Швейцарії. Коефіцієнт на перемогу підопічних Володимира Петковича коливається близько 2.20, на британців – 4.15, на нічию – 3.05.

Дивіться сюжет про спілкування з дипломатом із Нідерландів про футбол:

Favbet
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Favbet стрим
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти