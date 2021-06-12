11 червня 22:00 Відео
Турція 0
Італія 3
12 червня 16:00 Про матч
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00 Про матч
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00 Про матч
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00 Про матч
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00 Про матч
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00 Про матч
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Уельс – Швейцарія: де й о котрій дивитися матч групи А на Євро-2020 в суботу

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
12 червня, 11:37
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Другий поєдинок фінальної частини чемпіонату Європи стартує о 16:00 за київським часом на Олімпійському стадіоні в столиці Азербайджану
Олімпійський стадіон у Баку
Олімпійський стадіон у Баку / Фото: Reuters

Футбольний євротурнір поступово набирає хід. Сьогодні в різних містах відбудуться ще три матчі. Перший з них запланований в Баку. На нашому сайті вже стартував онлайн Уельс – Швейцарія.

Напередодні в цьому квартеті А збірна Італія розправилася в Римі з турками – 3:0. Конкурентам доведеться наздоганяти гарячих підопічних Роберто Манчіні. Багато хто все ще чекає звершень від найкращого бомбардира в історії збірної Уельсу Гарета Бейла. Щоправда, останніми роками скандальний, але багатий футболіст більше сидить на лавці запасних, ніж грає.

Нагадаємо, на попередньому ЧЄ 2016 року валлійці дісталися до півфіналу. Вашій увазі – профайл збірної Уельсу.

На українському телебаченні другий матч Євро-2020 покажуть відразу три канали: "Україна", "Футбол 1" і "Футбол 2". Початок прямої трансляції – о 15:50. Також гру можна подивитися на інтернет-платформі OLL.TV.

Міс збірної Уельсу: дівчина Дефама рекламує нижню білизну.

Груповий етап
Група A
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Італія Італія Іта
1
1
0
0
3
0
3
3
Забиті 3
Пропущені 0
Різниця 3
Результати останніх матчів: В
2
Уельс Уельс Уел
0
0
0
0
0
0
0
0
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
-
3
Швейцарія Швейцарія Шве
0
0
0
0
0
0
0
0
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
-
4
Турція Турція Тур
1
0
0
1
0
3
-3
0
Забиті 0
Пропущені 3
Різниця -3
Результати останніх матчів: П

Дивіться, як валлійці поступилися французам у контрольному матчі:

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