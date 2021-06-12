Уельс – Швейцарія: де й о котрій дивитися матч групи А на Євро-2020 в суботу

Другий поєдинок фінальної частини чемпіонату Європи стартує о 16:00 за київським часом на Олімпійському стадіоні в столиці Азербайджану

Олімпійський стадіон у Баку / Фото: Reuters

Футбольний євротурнір поступово набирає хід. Сьогодні в різних містах відбудуться ще три матчі. Перший з них запланований в Баку. На нашому сайті вже стартував онлайн Уельс – Швейцарія.

Напередодні в цьому квартеті А збірна Італія розправилася в Римі з турками – 3:0. Конкурентам доведеться наздоганяти гарячих підопічних Роберто Манчіні. Багато хто все ще чекає звершень від найкращого бомбардира в історії збірної Уельсу Гарета Бейла. Щоправда, останніми роками скандальний, але багатий футболіст більше сидить на лавці запасних, ніж грає.

Нагадаємо, на попередньому ЧЄ 2016 року валлійці дісталися до півфіналу. Вашій увазі – профайл збірної Уельсу.

На українському телебаченні другий матч Євро-2020 покажуть відразу три канали: "Україна", "Футбол 1" і "Футбол 2". Початок прямої трансляції – о 15:50. Також гру можна подивитися на інтернет-платформі OLL.TV.

Міс збірної Уельсу: дівчина Дефама рекламує нижню білизну.

Дивіться, як валлійці поступилися французам у контрольному матчі: