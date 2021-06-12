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12 июня 16:00 О матче
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00 О матче
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00 О матче
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00 О матче
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00 О матче
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00 О матче
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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Евро-2020

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Уэльс – Швейцария: прогноз комментатора на матч группы А

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов
12 июня, 13:05
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Вторая игра чемпионата Европы по футболу, которая пройдет в Азербайджане в субботу, может принести сюрприз, хотя вряд ли будет забито много мячей
Сборная Уэльса на тренировке
Сборная Уэльса на тренировке / Фото: Reuters

Первый матч Евро-2020 сегодня запланирован в Баку. На нашем сайте стартовала онлайн-трансляция Уэльс – Швейцария. Что же нас ждет от дуэли двух непредсказуемых команд?

Швейцарцы провально провели 2020-й год, не выиграв ни разу в восьми матчах, если не считать техническую победу над сборной Украины. А вот в текущем году по результатам команда Владимира Петковича выглядит куда увереннее, победив во всех пяти матчах. Правда, соперниками были сборные Болгарии, Литвы, Финляндии, США и Лихтенштейна. Да и лишь в двух играх удалось сохранить ворота сухими.

В составе швейцарцев нет юных игроков и лишь трое из тех, кому за 30. Большинство футболистов в лучшем возрасте – 25+. суперзвезд среди них нет, но практически все выступают в топовых чемпионатах. Хорошая организация игры – главный козырь швейцарской команды.

Напомним, где смотреть матч Уэльс – Швейцария.

Уэльс на фоне соперника более скромен, но по-британски непрост и неуступчив. Интересно, что в конце прошлого года должность тренера временно покинул легендарный Райан Гиггз. Случилось это из-за обвинений в избиении девушки. Поэтому в качестве исполняющего обязанности привез команду на Евро его ассистент Роберт Пейдж. Главная звезда – все еще Гарет Бейл. Однако он провел уже несколько неудачных сезонов и якобы приближается к завершению игровой карьеры.

Многообещающий матч с точки зрения интриги. Случиться в нем может все, что угодно. Хотя Швейцария все же выглядит предпочтительнее – уверен, она не проиграет. Высокой результативности не жду – ТМ 2,5. Не исключаю, что будет ничья 1:1 или 0:0.

Аналитики FAVBET небольшое преимущество отдают команде Швейцарии. Коэффициент на победу подопечных Владимира Петковича колеблется около 2.20, на британцев – 4.15, на ничью – 3.05.

Смотрите сюжет об общении с дипломатом из Нидерландов о футболе:

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