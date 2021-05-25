У збірної Німеччини новий тренер. Він перемагав з командою на ЧС-2014

Колишній головний тренер збірної Баварії Ханс-Дітер Флік очолить збірну Німеччини після Євро-2020, контракт з фахівцем підписано до 2024 року

Флік і Баварія - з Кубком ЛЧ / Фото: Reuters

Німецький футбольний союз у вівторок оголосив, що новим головним тренером команди стане Ханс-Дітер Флік, який покинув Баварію.

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З 56-річним фахівцем укладено угоду до літа 2024 року. На посту головного тренера він змінить Йоахіма Льова, який керує збірною Німеччини з 2006 року і покине національну команду після закінчення чемпіонату Європи.

За інформацією Bild, зарплата Фліка – близько 6,5 мільйона євро в рік: це менше, ніж було в Баварії.

Ханс-Дітер Флік став головним тренером Баварії в 2019 році. Під його керівництвом команда в першому ж сезоні стала переможцем чемпіонату Німеччини, Кубка країни і Ліги чемпіонів. У кампанії, що завершилася-2020/2021 мюнхенці знову виграли Бундеслігу.

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У серпні 2006 року Флік приймає пропозицію Німецького футбольного союзу, і стає асистентом головного тренера збірної Німеччини Йоахіма Льова. На цій посаді він брав участь на двох чемпіонатах світу і двох чемпіонатах Європи. На кожному з цих турнірах Бундестім доходила як мінімум до півфіналу, а в 2014 році стала чемпіоном світу. У чвертьфіналі Євро 2008 в матчі проти збірної Португалії Флік тимчасово виконував обов'язки головного тренера через дискваліфікацію Льова, в результаті його підопічні виграли матч з рахунком 3:2 і вийшли в півфінал турніру

Євро-2020 пройде з 11 червня по 11 липня. Суперниками збірної Німеччини в групі F стануть команди Угорщини, Португалії та Франції.