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СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

У сборной Германии новый тренер. Он побеждал с командой на ЧМ-2014

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
25 мая, 13:58
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Бывший главный тренер сборной Баварии Ханс-Дитер Флик возглавит сборную Германии после Евро-2020, контракт со специалистом подписан до 2024 года
Флик и Бавария - с Кубком ЛЧ
Флик и Бавария - с Кубком ЛЧ / Фото: Reuters

Немецкий футбольный союз во вторник объявил, что новым главным тренером команды станет Ханс-Дитер Флик, который покинул Баварию.

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С 56-летним специалистом заключено соглашение до лета 2024 года. На посту главного тренера он сменит Йоахима Лёва, который руководит сборной Германии с 2006 года и покинет национальную команду по окончании чемпионата Европы.

По информации Bild, зарплата Флика – около 6,5 миллиона евро в год: это меньше, чем было в Баварии.

В тренде

Ханс-Дитер Флик стал главным тренером Баварии в 2019 году. Под его руководством команда в первом же сезоне завоевала требл, став победителем чемпионата Германии, Кубка страны и Лиги чемпионов. В завершившейся кампании-2020/2021 мюнхенцы вновь выиграли Бундеслигу.

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В августе 2006 года Флик принимает предложение Немецкого футбольного союза, и становится ассистентом главного тренера сборной Германии Йоахима Лёва. В этом качестве он принимал участие на двух чемпионатах мира и двух чемпионатах Европы. На каждом из этих турнирах Бундестим доходила как минимум до полуфинала, а в 2014 году стала чемпионом мира. В четвертьфинале Евро 2008 в матче против сборной Португалии Флик временно исполнял обязанности главного тренера из-за дисквалификации Лёва, в итоге его подопечные выиграли матч со счетом 3:2 и вышли в полуфинал турнира

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Соперниками сборной Германии в группе F станут команды Венгрии, Португалии и Франции.

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