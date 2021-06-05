Дивний гумор в збірній України: Зінченка привітали з перемогою в Лізі чемпіонів

Роман Яремчук пожартував над Олександром Зінченком після програного фіналу Ліги чемпіонів, але гравець Манчестер Сіті не оцінив гумор легіонера з Бельгії

Зінченко після поразки у фіналі ЛЧ-2021 / Фото: Канал Футбол

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко прибув в розташування збірної України, яка готується до Євро-2020. Він приєднався до команди останнім, так як його команда брала участь у фіналі Ліги чемпіонів, але програла Челсі (0:1).

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Проте, партнери по збірній України своєрідно підтримали земляка. Нападаючий Гента Роман Яремчук привітався з Зінченком і привітав того з перемогою в Лізі чемпіонів. Олександр здивовано глянув на партнера по команді, а потім відповів: "Дуже негарно".

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До речі, напередодні стало відомо, що Влада Седан – вагітна: Зінченко нарешті відкрив секрет. Футболіст збірної України та його дружина-журналістка нарешті відкрито оголосили про те, що чекають дитину.