Складно, але можна: як українцям потрапити на матч Євро-2020 проти Швеції в Шотландії

Для відвідування матчу Україна – Швеція в Шотландії українцям необхідно мати негативний текст на коронавірус і відбути самоізоляцію вже після прибуття в країну

Українські вболівальники можуть відвідати матч зі Швецією / Фото: Getty Images

Шотландія оголосила умови для допуску українських уболівальників на матч 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції. Матч відбудеться у вівторок, 29 червня, в Глазго на стадіоні "Гемпден Парк", початок – о 22:00.

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Всім бажаючим доведеться здати тест на коронавірус не більше ніж за 72 години до перетину кордону, відбути самоізоляцію до 10 днів і ще раз пройти тестування на другий і восьмий день самоізоляції, на яке краще потрібно записатися заздалегідь, пише УАФ ,

Особи, які прибувають до Великобританії, можуть після п'яти днів самоізоляції пройти тест на COVID-19 і в разі негативного результату звільняються від вимоги подальшої самоізоляції.

Також ми писали, що лідер атак України розібрав суперника по плей-офф. Півзахисник збірної України Олександр Зубков ще відновлюється після травми в матчі з Іспанією, але вже зробив висновки з гри Швеції на Євро-2020.