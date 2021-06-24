Сложно, но можно: как украинцам попасть на матч Евро-2020 против Швеции в Шотландии

Для посещения матча Украина – Швеция в Шотландии украинцам необходимо иметь негативный текст на коронавирус и отбыть самоизоляцию уже по прибытии в страну

Украинские болельщики могут посетить матч со Швецией / Фото: Getty Images

Шотландия огласила условия для допуска украинских болельщиков на матч 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. Матч состоится во вторник, 29 июня, в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк", начало – в 22:00.

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Всем желающим придется сдать тест на коронавирус не более чем за 72 часа до пересечения границы, отбыть самоизоляцию до 10 дней и еще раз пройти тестирование на второй и восьмой день самоизоляции, на которое лучше нужно записаться заранее, пишет УАФ,

Лица, прибывающие в Великобританию, могут после пяти дней самоизоляции пройти тест на COVID-19 и в случае отрицательного результата освобождаются от требования дальнейшей самоизоляции.

Также мы писали, что лидер атак Украины разобрал соперника по плей-офф. Полузащитник сборной Украины Александр Зубков еще восстанавливается после травмы в матче с Испанией, но уже сделал выводы из игры Швеции на Евро-2020.