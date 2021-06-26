26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
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Євро-2020

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Сьогодні стартує плей-офф Євро-2020: що потрібно знати про матчі на виліт

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
26 червня, 10:54
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На Євро-2020 прийшов час матчів на виліт. Доля путівки до наступного раунду буде визначатися за підсумком одного матчу, а тренери отримають додаткову заміну в екстра-таймах
Що нас чекає в плей-оф Євро-2020
Що нас чекає в плей-оф Євро-2020 / Фото: Reuters

У суботу, 26 червня, на Євро-2020 стартує стадія 1/8 фіналу. Тепер у команд не буде шансу виправити ситуацію в наступному матчі, все буде вирішуватися на полі в той же день. Серед уболівальників поширена думка, що саме зараз починається справжній чемпіонат Європи. Що потрібно знати про матчі Євро на виліт.

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Хто з ким грає

  • Уельс – Данія (19:00, субота, 26 червня, Амстердам)
  • Італія – Австрія (22.00, 26 червня, Лондон)
  • Нідерланди – Чехія (19:00, 27 червня, Будапешт)
  • Бельгія – Португалія (22.00, 27 червня, Севілья)
  • Хорватія – Іспанія (19:00, 28 червня, Копенгаген)
  • Франція – Швейцарія (22.00, 28 червня, Бухарест)
  • Англія – Німеччина (19:00, 29 червня, Лондон)
  • Швеція – Україна (22.00, 29 червня, Глазго)

Хто на кого виходить в 1/4 фіналу

  • Франція/Швейцарія – Хорватія/Іспанія (19:00, 2 липня, Санкт-Петербург)
  • Бельгія/Португалія – Італія/Австрія (22.00, 2 липня, Мюнхен)
  • Нідерланди/Чехія – Уельс/Данія (19:00, 3 липня, Баку)
  • Швеція/Україна – Англія/Німеччина (22.00, 3 липня, Рим)

Сітка плей-офф Євро-2020

Як визначатимуть переможця

Регламент плей-офф Євро-2020 традиційний для турнірів на виліт. Команди грають 90 хвилин основного часу. Якщо за цей час не вдалося визначити переможця, то далі їх чекає додатковий час і при необхідності серія пенальті. Ніяких "золотих" або "срібних" голів немає.

Фото: REUTERS/Neil Hall
Фото: REUTERS/Neil Hall

Які особливості плей-офф

У порівнянні з матчами на груповій стадії, регламент плей-офф має одну зміну. Командам дозволено проводити додаткову заміну в екстра-таймах. Якщо в звичайному матчі тренери могли випустити п'ять нових гравців, то з урахуванням плей-офф кількість замін зростає до шести.

Котирування на переможця Євро-2020

  1. Франція – 4.50;
  2. Італія – 6.40;
  3. Англія – 7.30;
  4. Німеччина – 7.70;
  5. Іспанія – 8.60;
  6. Бельгія – 9.70;
  7. Нідерланди – 9.90;
  8. Португалія – 12.00;
  9. Данія – 21.00;
  10. Хорватія – 50.00;
  11. Швеція – 55.00;
  12. Україна – 75.00;
  13. Чехія – 86.00;
  14. Уельс – 89.00;
  15. Швейцарія – 97.00;
  16. Австрія – 157.00.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 26 червня
19:00
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22:00
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Неділя, 27 червня
19:00
Дивись на:
22:00
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Понеділок, 28 червня
19:00
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22:00
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