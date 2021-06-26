Сьогодні стартує плей-офф Євро-2020: що потрібно знати про матчі на виліт

На Євро-2020 прийшов час матчів на виліт. Доля путівки до наступного раунду буде визначатися за підсумком одного матчу, а тренери отримають додаткову заміну в екстра-таймах

Що нас чекає в плей-оф Євро-2020 / Фото: Reuters

У суботу, 26 червня, на Євро-2020 стартує стадія 1/8 фіналу. Тепер у команд не буде шансу виправити ситуацію в наступному матчі, все буде вирішуватися на полі в той же день. Серед уболівальників поширена думка, що саме зараз починається справжній чемпіонат Європи. Що потрібно знати про матчі Євро на виліт.

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Хто з ким грає

Уельс – Данія (19:00, субота, 26 червня, Амстердам)

Італія – Австрія (22.00, 26 червня, Лондон)

Нідерланди – Чехія (19:00, 27 червня, Будапешт)

Бельгія – Португалія (22.00, 27 червня, Севілья)

Хорватія – Іспанія (19:00, 28 червня, Копенгаген)

Франція – Швейцарія (22.00, 28 червня, Бухарест)

Англія – Німеччина (19:00, 29 червня, Лондон)

Швеція – Україна (22.00, 29 червня, Глазго)

Хто на кого виходить в 1/4 фіналу

Франція/Швейцарія – Хорватія/Іспанія (19:00, 2 липня, Санкт-Петербург)

Бельгія/Португалія – Італія/Австрія (22.00, 2 липня, Мюнхен)

Нідерланди/Чехія – Уельс/Данія (19:00, 3 липня, Баку)

Швеція/Україна – Англія/Німеччина (22.00, 3 липня, Рим)

Сітка плей-офф Євро-2020

Як визначатимуть переможця

Регламент плей-офф Євро-2020 традиційний для турнірів на виліт. Команди грають 90 хвилин основного часу. Якщо за цей час не вдалося визначити переможця, то далі їх чекає додатковий час і при необхідності серія пенальті. Ніяких "золотих" або "срібних" голів немає.

Фото: REUTERS/Neil Hall

Які особливості плей-офф

У порівнянні з матчами на груповій стадії, регламент плей-офф має одну зміну. Командам дозволено проводити додаткову заміну в екстра-таймах. Якщо в звичайному матчі тренери могли випустити п'ять нових гравців, то з урахуванням плей-офф кількість замін зростає до шести.

Котирування на переможця Євро-2020