Сьогодні стартує плей-офф Євро-2020: що потрібно знати про матчі на виліт

У суботу, 26 червня, на Євро-2020 стартує стадія 1/8 фіналу. Тепер у команд не буде шансу виправити ситуацію в наступному матчі, все буде вирішуватися на полі в той же день. Серед уболівальників поширена думка, що саме зараз починається справжній чемпіонат Європи. Що потрібно знати про матчі Євро на виліт.
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Хто з ким грає
- Уельс – Данія (19:00, субота, 26 червня, Амстердам)
- Італія – Австрія (22.00, 26 червня, Лондон)
- Нідерланди – Чехія (19:00, 27 червня, Будапешт)
- Бельгія – Португалія (22.00, 27 червня, Севілья)
- Хорватія – Іспанія (19:00, 28 червня, Копенгаген)
- Франція – Швейцарія (22.00, 28 червня, Бухарест)
- Англія – Німеччина (19:00, 29 червня, Лондон)
- Швеція – Україна (22.00, 29 червня, Глазго)
Хто на кого виходить в 1/4 фіналу
- Франція/Швейцарія – Хорватія/Іспанія (19:00, 2 липня, Санкт-Петербург)
- Бельгія/Португалія – Італія/Австрія (22.00, 2 липня, Мюнхен)
- Нідерланди/Чехія – Уельс/Данія (19:00, 3 липня, Баку)
- Швеція/Україна – Англія/Німеччина (22.00, 3 липня, Рим)
Як визначатимуть переможця
Регламент плей-офф Євро-2020 традиційний для турнірів на виліт. Команди грають 90 хвилин основного часу. Якщо за цей час не вдалося визначити переможця, то далі їх чекає додатковий час і при необхідності серія пенальті. Ніяких "золотих" або "срібних" голів немає.
Які особливості плей-офф
У порівнянні з матчами на груповій стадії, регламент плей-офф має одну зміну. Командам дозволено проводити додаткову заміну в екстра-таймах. Якщо в звичайному матчі тренери могли випустити п'ять нових гравців, то з урахуванням плей-офф кількість замін зростає до шести.
Котирування на переможця Євро-2020
- Франція – 4.50;
- Італія – 6.40;
- Англія – 7.30;
- Німеччина – 7.70;
- Іспанія – 8.60;
- Бельгія – 9.70;
- Нідерланди – 9.90;
- Португалія – 12.00;
- Данія – 21.00;
- Хорватія – 50.00;
- Швеція – 55.00;
- Україна – 75.00;
- Чехія – 86.00;
- Уельс – 89.00;
- Швейцарія – 97.00;
- Австрія – 157.00.