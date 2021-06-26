Сегодня стартует плей-офф Евро-2020: что нужно знать о матчах на вылет

На Евро-2020 пришло время матчей на вылет. Судьба путевки в следующий раунд будет определяться по итогам одного матча, а тренеры получат дополнительную замену в экстра-таймах

Что нас ждет в плей-офф Евро-2020 / Фото: Reuters

В субботу, 26 июня, на Евро-2020 стартует стадия 1/8 финала. Теперь у команд не будет шанса поправить ситуацию в следующем матче, все будет решаться на поле в тот же день. Среди болельщиков распространено мнение, что как раз сейчас начинается настоящий чемпионат Европы. Что нужно знать о матчах Евро на вылет.

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Кто с кем играет

Уэльс – Дания (19:00, суббота, 26 июня, ﻿Амстердам)

Италия – Австрия (22:00, 26 июня, Лондон)

Нидерланды – Чехия (19:00, 27 июня, Будапешт)

Бельгия – Португалия (22:00, 27 июня, Севилья)

Хорватия – Испания (19:00, 28 июня, Копенгаген)

Франция – Швейцария (22:00, 28 июня, Бухарест)

Англия – Германия (﻿19:00, 29 июня, Лондон)

Швеция – Украина (22:00, 29 июня, Глазго)

Кто на кого выходит в 1/4 финала

Франция/Швейцария – Хорватия/Испания (19:00, 2 июля, Санкт-Петербург)

Бельгия/Португалия – Италия/Австрия (22:00, 2 июля, Мюнхен)

Нидерланды/Чехия – Уэльс/Дания (19:00, 3 июля, Баку)

Швеция/Украина – Англия/Германия (22:00, 3 июля, Рим)

Сетка плей-офф Евро-2020

Как будут определять победителя

Регламент плей-офф Евро-2020 традиционных для турниров на вылет. Команды играют 90 минут основного времени. Если за это время не удалось определить победителя, то дальше их ждет дополнительное время и при необходимости серия пенальти. Никаких "золотых" или "серебряных" голов нет.

Фото: REUTERS/Neil Hall

Какие особенности плей-офф

По сравнению с матчами на групповой стадии, регламент плей-офф имеет одно изменение. Командам разрешено проводить дополнительную замену в экстра-таймах. Если в обычном матче тренеры могли выпустить пять новых игроков, то с учетом плей-офф количество замен возрастает до шести.

Котировки на победителя Евро-2020