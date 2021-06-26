26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
26 июня 22:00
Италия --
Австрия --
27 июня 19:00
Нидерланды --
Чехия --
27 июня 22:00
Бельгия --
Португалия --
28 июня 19:00
Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
29 июня 19:00
Англия --
Германия --
29 июня 22:00
Швеция --
Украина --
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Евро-2020

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Сегодня стартует плей-офф Евро-2020: что нужно знать о матчах на вылет

Александр Трикиша Александр Трикиша
26 июня, 10:54
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На Евро-2020 пришло время матчей на вылет. Судьба путевки в следующий раунд будет определяться по итогам одного матча, а тренеры получат дополнительную замену в экстра-таймах
Что нас ждет в плей-офф Евро-2020
Что нас ждет в плей-офф Евро-2020 / Фото: Reuters

В субботу, 26 июня, на Евро-2020 стартует стадия 1/8 финала. Теперь у команд не будет шанса поправить ситуацию в следующем матче, все будет решаться на поле в тот же день. Среди болельщиков распространено мнение, что как раз сейчас начинается настоящий чемпионат Европы. Что нужно знать о матчах Евро на вылет.

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Кто с кем играет

  • Уэльс – Дания (19:00, суббота, 26 июня, ﻿Амстердам)
  • Италия – Австрия (22:00, 26 июня, Лондон)
  • Нидерланды – Чехия (19:00, 27 июня, Будапешт)
  • Бельгия – Португалия (22:00, 27 июня, Севилья)
  • Хорватия – Испания (19:00, 28 июня, Копенгаген)
  • Франция – Швейцария (22:00, 28 июня, Бухарест)
  • Англия – Германия (﻿19:00, 29 июня, Лондон)
  • Швеция – Украина (22:00, 29 июня, Глазго)

Кто на кого выходит в 1/4 финала

  • Франция/Швейцария – Хорватия/Испания (19:00, 2 июля, Санкт-Петербург)
  • Бельгия/Португалия – Италия/Австрия (22:00, 2 июля, Мюнхен)
  • Нидерланды/Чехия – Уэльс/Дания (19:00, 3 июля, Баку)
  • Швеция/Украина – Англия/Германия (22:00, 3 июля, Рим)

Сетка плей-офф Евро-2020

Как будут определять победителя

Регламент плей-офф Евро-2020 традиционных для турниров на вылет. Команды играют 90 минут основного времени. Если за это время не удалось определить победителя, то дальше их ждет дополнительное время и при необходимости серия пенальти. Никаких "золотых" или "серебряных" голов нет.

Фото: REUTERS/Neil Hall
Фото: REUTERS/Neil Hall

Какие особенности плей-офф

По сравнению с матчами на групповой стадии, регламент плей-офф имеет одно изменение. Командам разрешено проводить дополнительную замену в экстра-таймах. Если в обычном матче тренеры могли выпустить пять новых игроков, то с учетом плей-офф количество замен возрастает до шести.

Котировки на победителя Евро-2020

  1. Франция – 4.50;
  2. Италия – 6.40;
  3. Англия – 7.30;
  4. Германия – 7.70;
  5. Испания – 8.60;
  6. Бельгия – 9.70;
  7. Нидерланды – 9.90;
  8. Португалия – 12.00;
  9. Дания – 21.00;
  10. Хорватия – 50.00;
  11. Швеция – 55.00;
  12. Украина – 75.00;
  13. Чехия – 86.00;
  14. Уэльс – 89.00;
  15. Швейцария – 97.00;
  16. Австрия – 157.00.

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Суббота, 26 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Воскресенье, 27 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Понедельник, 28 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
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