Збірні України та Швеції визначилися з формою: хто більше "синьо-жовтий"

Підопічні Андрія Шевченка у матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи виступлять в шотландському Глазго у синій формі, скандинави – в жовтій. Початок о 22:00

/ Фото: УАФ

У вівторок наша футбольна команда проведе важливий матч Євро-2020. На нашому сайті ведеться онлайн-трансляція Швеція – Україна. З табору в день матчу надходять звістки.

Сьогодні суперники на спеціальній зустрічі визначилися з комплектами форми. Хлопці Андрія Шевченка зіграють у синій амуніції, в якій починали турнір поєдинком проти збірної Нідерландів. Шведи ж, чиї національні кольори такі ж, як і у нас, вберуться в жовте. Природно, що у воротарів – свої светри.

Нагадаємо, що табір нашої команди через травму покинув захисник Динамо Денис Попов, а вінгер Ференцвароша Олександр Зубков займається за індивідуальною програмою. Цікаво, що свої рукавички для фотографії надав Андрій Пятов, але навряд чи він вийде у стартовому складі. Хоча напередодні кіпер Шахтаря і відсвяткував день народження, думається, тренери місце в основі продовжуватимуть довіряти динамівцю Георгію Бущану.

Стартовий свисток італійський рефері Даніеле Орсато дасть о 22:00.

Тим часом Подкопаєва незвично підтримала збірну України перед матчем зі Швецією.

Дивіться, як українці провели попередній матч на Євро-2020 – з австрійцями: