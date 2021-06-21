21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Росія – Данія: де й коли дивитися матч групи В, де гості та господарі помінялися місцями

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
21 червня, 13:48
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Суперники в боротьбі за вихід в плей-офф почнуть поєдинок на стадіоні "Паркен" в Копенгагені в 22:00 за київським часом
/ Фото: Reuters

У понеділок проходять завершальні матчі групового етапу в квартеті В. Ми ведемо Росія – Данія онлайн . Формально господарями вважаються підопічні Станіслава Черчесова, але гра проходить на поле датської команди. Згадаймо, що місце проведення матчу визначалося під час жеребкування турніру, і тоді Санкт-Петербург програв.

Після двох турів росіяни набрали три очки, обігравши фінів. Збірна Данії двічі поступилася на своєму полі з мінімальною різницею і зберігає шанси на потрапляння в 1/8 фіналу. Але потрібно перемагати.

Груповий етап
Група B
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Бельгія Бельгія Бел
2
2
0
0
5
1
4
6
Забиті 5
Пропущені 1
Різниця 4
Результати останніх матчів: В В
2
Росія Росія Рос
2
1
0
1
1
3
-2
3
Забиті 1
Пропущені 3
Різниця -2
Результати останніх матчів: В П
3
Фінляндія Фінляндія Фін
2
1
0
1
1
1
0
3
Забиті 1
Пропущені 1
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В
4
Данія Данія Дан
2
0
0
2
1
3
-2
0
Забиті 1
Пропущені 3
Різниця -2
Результати останніх матчів: П П

У прямому ефірі поєдинок Росія – Данія в Україні можна дивитися за допомогою інтернет-сервісу OLL.TV. Крім того, на нашому телебаченні о 22:00 почнеться відеоперекличка двох матчів групи В – на каналі "Футбол 2". В цей же час в Пітері зустрічаються команди Фінляндії та Бельгії.

Читайте також онлайн Україна – Австрія.

Букмекери віддають перевагу скандинавів, хоча і не виключають нічийний результат.

До речі, українці проти австрійців зіграють у фартовій формі.

Дивіться, як датчани упустили перемогу над бельгійцями:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 21 червня
19:00
Дивись на: Трансляція
19:00
Дивись на: Трансляція
22:00
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22:00
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Вівторок, 22 червня
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