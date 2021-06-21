Росія – Данія: де й коли дивитися матч групи В, де гості та господарі помінялися місцями

Суперники в боротьбі за вихід в плей-офф почнуть поєдинок на стадіоні "Паркен" в Копенгагені в 22:00 за київським часом

/ Фото: Reuters

У понеділок проходять завершальні матчі групового етапу в квартеті В. Ми ведемо Росія – Данія онлайн . Формально господарями вважаються підопічні Станіслава Черчесова, але гра проходить на поле датської команди. Згадаймо, що місце проведення матчу визначалося під час жеребкування турніру, і тоді Санкт-Петербург програв.

Після двох турів росіяни набрали три очки, обігравши фінів. Збірна Данії двічі поступилася на своєму полі з мінімальною різницею і зберігає шанси на потрапляння в 1/8 фіналу. Але потрібно перемагати.

У прямому ефірі поєдинок Росія – Данія в Україні можна дивитися за допомогою інтернет-сервісу OLL.TV. Крім того, на нашому телебаченні о 22:00 почнеться відеоперекличка двох матчів групи В – на каналі "Футбол 2". В цей же час в Пітері зустрічаються команди Фінляндії та Бельгії.

Читайте також онлайн Україна – Австрія.

Букмекери віддають перевагу скандинавів, хоча і не виключають нічийний результат.

До речі, українці проти австрійців зіграють у фартовій формі.

Дивіться, як датчани упустили перемогу над бельгійцями: