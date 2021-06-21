Россия – Дания: где и когда смотреть матч группы В, где гости и хозяева поменялись местами

В понедельник проходят завершающие матчи группового этапа в квартете В. Мы ведем Россия – Дания онлайн. Формально хозяевами считаются подопечные Станислава Черчесова, но игра проходит на поле датской команды. Вспомним, что место проведения матча определялось во время жеребьевки турнира, и тогда Санкт-Петербург проиграл.
После двух туров россияне набрали три очка, обыграв финнов. Сборная Дании дважды уступила на своем поле с минимальной разницей и сохраняет шансы на попадание в 1/8 финала. Но нужно побеждать.
В прямом эфире поединок Россия – Дания в Украине можно смотреть с помощью интернет-сервиса OLL.TV. Кроме того, на нашем телевидении в 22:00 начнется видеоперекличка двух матчей группы В – на канале "Футбол 2". В это же время в Питере встречаются команды Финляндии и Бельгии.
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