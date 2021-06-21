21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Евро-2020

Главная Матчи Таблицы Команды Сборная Украины Мисс Евро Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Украина и Австрия определились с формой на матч Евро-2020: наши сыграют в фартовом комплекте

Александр Трикиша Александр Трикиша
21 июня, 11:40
Копировать ссылку
На последний матч группового этапа Украина выбрала желтую форму. Австрия выйдет на поле в красных футболках. Команды разыграют между собой путевку в плей-офф
Украина сыграет в желтом, Австрия - в красном
Украина сыграет в желтом, Австрия - в красном / Фото: УАФ

Украина и Австрия определились с комплектами формы, в которых выйдут на сегодняшний матч третьего тура Евро-2020. Смотреть Украина – Австрия можно на нашем сайте.

Читайте также: Украина – Австрия: где смотреть матч Евро-2020 за выход в плей-офф

Украинцы выйдут на матч в фартовых желтых футболках. В этом комплекте наша команда обыграла Северную Македонию в предыдущем матче на Евро. Австрия сыграет в красных футболках с белыми рукавами. На Евро австрийцы пока еще не играли в таком комплекте.

Кстати, ранее Украина определилась с заявкой на матч против Австрии. В состав на игру с Австрией не вошли Александр Зубков, Денис Попов и Роман Безус:

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Георгий Судаков, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14 Евгений Макаренко, 15. Виктор Цыганков, 16 Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 19 Артем Беседин, 21 Александр Караваев, 22 Николай Матвиенко, 23. Анатолий Трубин, 24 Александр Тимчик, 26. Артем Довбик.

Favbet
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Favbet стрим
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Понедельник, 21 июня
19:00
Смотри на: Трансляция
19:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Вторник, 22 июня
22:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять