Україна і Австрія визначилися з формою на матч Євро-2020: наші зіграють в фартовому комплекті

На останній матч групового етапу Україна вибрала жовту форму. Австрія вийде на поле в червоних футболках. Команди розіграють між собою путівку в плей-офф

Україна зіграє в жовтому, Австрія - в червоному / Фото: УАФ

Україна і Австрія визначилися з комплектами форми, в яких вийдуть на сьогоднішній матч третього туру Євро-2020. Дивитися Україна – Австрія можна на нашому сайті.

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Українці вийдуть на матч в фартових жовтих футболках. У цьому комплекті наша команда обіграла Північну Македонію в попередньому матчі на Євро. Австрія зіграє в червоних футболках з білими рукавами. На Євро австрійці поки ще не грали в такому комплекті.

До речі, раніше Україна визначилася із заявкою на матч проти Австрії. До складу на гру з Австрією не ввійшли Олександр Зубков, Денис Попов і Роман Безус:

1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Георгій Судаков, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10 Микола Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 13. Ілля Забарний, 14 Євген Макаренко, 15. Віктор Циганков, 16 Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 19 Артем Бесєдін, 21 Олександр Караваєв, 22 Микола Матвієнко, 23. Анатолій Трубін, 24 Олександр Тимчик, 26. Артем Довбік.