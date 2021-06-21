21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Україна і Австрія визначилися з формою на матч Євро-2020: наші зіграють в фартовому комплекті

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
21 червня, 11:40
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На останній матч групового етапу Україна вибрала жовту форму. Австрія вийде на поле в червоних футболках. Команди розіграють між собою путівку в плей-офф
Україна зіграє в жовтому, Австрія - в червоному
Україна зіграє в жовтому, Австрія - в червоному / Фото: УАФ

Україна і Австрія визначилися з комплектами форми, в яких вийдуть на сьогоднішній матч третього туру Євро-2020. Дивитися Україна – Австрія можна на нашому сайті.

Читайте також: Україна – Австрія: де дивитися матч Євро-2020 за вихід в плей-офф

Українці вийдуть на матч в фартових жовтих футболках. У цьому комплекті наша команда обіграла Північну Македонію в попередньому матчі на Євро. Австрія зіграє в червоних футболках з білими рукавами. На Євро австрійці поки ще не грали в такому комплекті.

До речі, раніше Україна визначилася із заявкою на матч проти Австрії. До складу на гру з Австрією не ввійшли Олександр Зубков, Денис Попов і Роман Безус:

1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Георгій Судаков, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10 Микола Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 13. Ілля Забарний, 14 Євген Макаренко, 15. Віктор Циганков, 16 Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 19 Артем Бесєдін, 21 Олександр Караваєв, 22 Микола Матвієнко, 23. Анатолій Трубін, 24 Олександр Тимчик, 26. Артем Довбік.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 21 червня
19:00
Дивись на: Трансляція
19:00
Дивись на: Трансляція
22:00
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22:00
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Вівторок, 22 червня
22:00
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