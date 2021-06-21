21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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Россия

22:00

Дания

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СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Россия – Дания: онлайн судьбоносного матча группы В на Евро-2020

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
21 июня, 13:15
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Поединок последнего тура стартует в 22:00 в столице Дании, где одни из хозяев турнира проиграли два матча и теперь имеют последний шанс на плей-офф

Сегодня сразу в двух квартетах на чемпионате Европы определяется окончательное расположение команд. У нас стартовала онлай-трансляция Украина – Австрия. Также финишируют коллективы группы В, где сыграют Россия – Дания, Финляндия – Бельгия.

Предлагаем вам следить за текстовой трансляцией с яркими мультимедиа из Копенгагена, где датчане в роли номинальных гостей пробуют добыть первую победу на турнире – над россиянами.

Онлайн Россия – Дания

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Расклады перед последним туром. Несмотря на то, что датчане проиграли дважды, в случае победы они могут рассчитывать не только на третье, но и на второе место в группе. Для этого желательно взять верх с разницей в два мяча. Ведь сборной Финляндии будет очень сложно отстоять хотя бы ничью в дуэли с мощными бельгийцами. Разве что Кевин де Брюйне, Ромелу Лукаку и их партнеры возьмут выходной.

Групповой этап
Группа B
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Бельгия Бельгия Бел
2
2
0
0
5
1
4
6
Забитые 5
Пропущеные 1
Разница 4
Результаты последних матчей: В В
2
Россия Россия Рос
2
1
0
1
1
3
-2
3
Забитые 1
Пропущеные 3
Разница -2
Результаты последних матчей: В П
3
Финляндия Финляндия Фин
2
1
0
1
1
1
0
3
Забитые 1
Пропущеные 1
Разница 0
Результаты последних матчей: П В
4
Дания Дания Дан
2
0
0
2
1
3
-2
0
Забитые 1
Пропущеные 3
Разница -2
Результаты последних матчей: П П

Интересно, что соперники всего лишь раз встречались, да и то – в товарищеской игре. В феврале 2012 года россияне победили 2:0 благодаря голам Аршавина и Широкова.

Рефери матча – 39-летний Клеман Тюрпен из Франции. Вся судейская бригада состоит из его соотечественников, за исключением четвертого арбитра – швейцарца Сандро Шерера.

Где смотреть. В прямом эфире поединок Россия – Дания в Украине можно смотреть с помощью интернет-сервиса OLL.TV. На нашем телевидении же в 22:00 начнется видеоперекличка двух матчей группы В на канале "Футбол 2".

Прогнозы. Аналитики FAVBET считают явным фаворитом команду Дании. Коэффициент на хозяев стадиона "Паркен" составляет 1.74, на россиян – 4.84, на ничью – 4.10. Команды вряд ли забьют более двух мячей, а самый популярный счет – 1:0 в пользу скандинавов (коэф. – 5.60).

Тем временем Украина назвала заявку на матч против Австрии.

Смотрите, как бельгийцы разобрались с россиянами на их поле в Питере:

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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Все таблицы Евро
Понедельник, 21 июня
19:00
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Вторник, 22 июня
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