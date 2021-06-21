Росія – Данія: онлайн доленосного матчу групи В на Євро-2020

Поєдинок останнього туру стартує о 22:00 в столиці Данії, де одні з господарів турніру програли два матчі і тепер мають останній шанс на плей-офф

Сьогодні відразу в двох квартетах на чемпіонаті Європи визначається остаточне розташування команд. У нас стартувала онлай- трансляція Україна – Австрія. Також фінішують колективи групи В, де зіграють Росія – Данія, Фінляндія – Бельгія.

Пропонуємо вам стежити за текстовою трансляцією з яскравими мультимедіа з Копенгагена, де датчани в ролі номінальних гостей пробують добути першу перемогу на турнірі – над росіянами.

Онлайн Росія – Данія

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Розклади перед останнім туром. Незважаючи на те, що данці програли двічі, в разі перемоги вони можуть розраховувати не тільки на третє, а й на друге місце в групі. Для цього бажано взяти гору з різницею в два м'ячі. Адже збірній Фінляндії буде дуже складно відстояти хоча б нічию в дуелі з потужними бельгійцями. Хіба що Кевін де Брюйне, Ромелу Лукаку і їхні партнери візьмуть вихідний.

Цікаво, що суперники лише раз зустрічалися, та й то – в товариській грі. У лютому 2012 року росіяни перемогли 2:0 завдяки голам Аршавіна і Широкова.

Рефері матчу – 39-річний Клеман Тюрпен з Франції. Вся суддівська бригада складається з його співвітчизників, за винятком четвертого арбітра – швейцарця Сандро Шерера.

Де дивитися. У прямому ефірі поєдинок Росія – Данія в Україні можна дивитися за допомогою інтернет-сервісу OLL.TV. На нашому телебаченні же о 22:00 почнеться відеоперекличка двох матчів групи В на каналі "Футбол 2".

Прогнози. аналітики FAVBET вважають явним фаворитом команду Данії. Коефіцієнт на господарів стадіону "Паркен" становить 1.74, на росіян – 4.84, на нічию – 4.10. Команди навряд чи заб'ють більше двох м'ячів, а найпопулярніший рахунок – 1:0 на користь скандинавів (коеф. – 5.60).

Тим часом Україна назвала заявку на матч проти Австрії.

Дивіться, як бельгійці розібралися з росіянами на їхньому полі в Пітері: