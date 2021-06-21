21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Росія

22:00

Данія

Матч не почався
Серія пенальті
Початок матчу
Перерва
Фінальний свисток
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Росія – Данія: онлайн доленосного матчу групи В на Євро-2020

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
21 червня, 13:15
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Поєдинок останнього туру стартує о 22:00 в столиці Данії, де одні з господарів турніру програли два матчі і тепер мають останній шанс на плей-офф

Сьогодні відразу в двох квартетах на чемпіонаті Європи визначається остаточне розташування команд. У нас стартувала онлай- трансляція Україна – Австрія. Також фінішують колективи групи В, де зіграють Росія – Данія, Фінляндія – Бельгія.

Пропонуємо вам стежити за текстовою трансляцією з яскравими мультимедіа з Копенгагена, де датчани в ролі номінальних гостей пробують добути першу перемогу на турнірі – над росіянами.

Онлайн Росія – Данія

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Розклади перед останнім туром. Незважаючи на те, що данці програли двічі, в разі перемоги вони можуть розраховувати не тільки на третє, а й на друге місце в групі. Для цього бажано взяти гору з різницею в два м'ячі. Адже збірній Фінляндії буде дуже складно відстояти хоча б нічию в дуелі з потужними бельгійцями. Хіба що Кевін де Брюйне, Ромелу Лукаку і їхні партнери візьмуть вихідний.

Груповий етап
Група B
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Бельгія Бельгія Бел
2
2
0
0
5
1
4
6
Забиті 5
Пропущені 1
Різниця 4
Результати останніх матчів: В В
2
Росія Росія Рос
2
1
0
1
1
3
-2
3
Забиті 1
Пропущені 3
Різниця -2
Результати останніх матчів: В П
3
Фінляндія Фінляндія Фін
2
1
0
1
1
1
0
3
Забиті 1
Пропущені 1
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В
4
Данія Данія Дан
2
0
0
2
1
3
-2
0
Забиті 1
Пропущені 3
Різниця -2
Результати останніх матчів: П П

Цікаво, що суперники лише раз зустрічалися, та й то – в товариській грі. У лютому 2012 року росіяни перемогли 2:0 завдяки голам Аршавіна і Широкова.

Рефері матчу – 39-річний Клеман Тюрпен з Франції. Вся суддівська бригада складається з його співвітчизників, за винятком четвертого арбітра – швейцарця Сандро Шерера.

Де дивитися. У прямому ефірі поєдинок Росія – Данія в Україні можна дивитися за допомогою інтернет-сервісу OLL.TV. На нашому телебаченні же о 22:00 почнеться відеоперекличка двох матчів групи В на каналі "Футбол 2".

Прогнози. аналітики FAVBET вважають явним фаворитом команду Данії. Коефіцієнт на господарів стадіону "Паркен" становить 1.74, на росіян – 4.84, на нічию – 4.10. Команди навряд чи заб'ють більше двох м'ячів, а найпопулярніший рахунок – 1:0 на користь скандинавів (коеф. – 5.60).

Тим часом Україна назвала заявку на матч проти Австрії.

Дивіться, як бельгійці розібралися з росіянами на їхньому полі в Пітері:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
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Понеділок, 21 червня
19:00
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19:00
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