П'ять питань до Шевченка: чому збірна насправді провалила Євро-2020

Україна дійшла до чвертьфіналу Євро-2020, але гра команди Андрія Шевченка на полях Європи залишила багато питань. Відповісти на них зможе тільки сам коуч синьо-жовтих

До Шеви накопичилися питання / Фото: Reuters

Збірна України залишила Євро-2020 після розгромної поразки від Англії з рахунком 0:4. Безвольна поразка оголила проблеми команди Андрія Шевченка, про які мовчали, поки команда давала результат. У нас накопичилося п'ять питань до коуча синьо-жовтих.

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1. Фізика

Спеціально під збірну України був зім'ятий фініш Прем'єр-ліги, нібито на благо підготовки національної команди. Шевченко отримав у своє розташування гравців на три тижні раніше, ніж інші тренери. Так що вони робили на зборах? Чи не загнав їх Шевченко? Благо, хоч цього разу не поїхали з дружинами на моря, як це було в 2016-му.

2. Заміни

Однією з головних тем для розмови після поразки від Англії стала спроба Шевченка випустити на поле Судакова, Довбика і Тимчика на 90-й хвилині зустрічі. Але ж вже на 70-й було все зрозуміло, чому не дати молодим гравцям більше часу? Та й протягом усього турніру виникали питання до замін.

3. Якість гри

За великим рахунком, Україна на Євро-2020 провела якісно лише один тайм з Північною Македонією. В інших поєдинках малюнок гри проявлявся епізодами. Чим займалися асистенти Шеви, чому ми так погано готувалися під певного суперника? Яскравий приклад: три голи Англії були забиті головою – головною зброєю британців.

4. Склад

Шевченко взяв на Євро молодих Судакова, Довбика, Тимчика, але таке відчуття, що зовсім на них не розраховував. Якби не страшна травма Бєсєдіна, ми б і не дізналися, який з Довбика герой. Зубков вилетів в першому матчі і у нас не виявилося іншого гравця на лівий фланг, адже Циганков тільки відновився від травми і так і не набрав форму. З цієї причини на фланг довелося запихати головного плеймейкера збірної Маліновського. Але про це нижче.

5. Маліновський

Лідер і найдорожчий футболіст збірної України повністю провалив Євро-2020. І тут питання – це сам Руслан продемонстрував такий слабкий рівень чи тренерський штаб не знайшов йому місця на полі? Про що думав Шева, коли ставив Маліновського на фланг? Мало того, що ніякої користі він не приніс, так ще й в центрі поля наша команда втрачала розігруючого. Можливо, і травма виявилася через зовсім іншу специфіку гри на тій позиції.