6 липня 22:00
Італія --
Іспанія --
7 липня 22:00
Англія --
Данія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
10 липня 12:00
Динамо --
Серветт --
14 липня 12:00
Динамо --
Сьйон --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Таблиці Команди Збірна України Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

П'ять питань до Шевченка: чому збірна насправді провалила Євро-2020

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
5 липня, 06:24
Копіювати лінк
Україна дійшла до чвертьфіналу Євро-2020, але гра команди Андрія Шевченка на полях Європи залишила багато питань. Відповісти на них зможе тільки сам коуч синьо-жовтих
До Шеви накопичилися питання
До Шеви накопичилися питання / Фото: Reuters

Збірна України залишила Євро-2020 після розгромної поразки від Англії з рахунком 0:4. Безвольна поразка оголила проблеми команди Андрія Шевченка, про які мовчали, поки команда давала результат. У нас накопичилося п'ять питань до коуча синьо-жовтих.

Читайте також: "Україна – це було легко. Занадто легко": Моурінью про наш розгром від Англії

1. Фізика

Спеціально під збірну України був зім'ятий фініш Прем'єр-ліги, нібито на благо підготовки національної команди. Шевченко отримав у своє розташування гравців на три тижні раніше, ніж інші тренери. Так що вони робили на зборах? Чи не загнав їх Шевченко? Благо, хоч цього разу не поїхали з дружинами на моря, як це було в 2016-му.

2. Заміни

Однією з головних тем для розмови після поразки від Англії стала спроба Шевченка випустити на поле Судакова, Довбика і Тимчика на 90-й хвилині зустрічі. Але ж вже на 70-й було все зрозуміло, чому не дати молодим гравцям більше часу? Та й протягом усього турніру виникали питання до замін.

3. Якість гри

За великим рахунком, Україна на Євро-2020 провела якісно лише один тайм з Північною Македонією. В інших поєдинках малюнок гри проявлявся епізодами. Чим займалися асистенти Шеви, чому ми так погано готувалися під певного суперника? Яскравий приклад: три голи Англії були забиті головою – головною зброєю британців.

4. Склад

Шевченко взяв на Євро молодих Судакова, Довбика, Тимчика, але таке відчуття, що зовсім на них не розраховував. Якби не страшна травма Бєсєдіна, ми б і не дізналися, який з Довбика герой. Зубков вилетів в першому матчі і у нас не виявилося іншого гравця на лівий фланг, адже Циганков тільки відновився від травми і так і не набрав форму. З цієї причини на фланг довелося запихати головного плеймейкера збірної Маліновського. Але про це нижче.

5. Маліновський

Лідер і найдорожчий футболіст збірної України повністю провалив Євро-2020. І тут питання – це сам Руслан продемонстрував такий слабкий рівень чи тренерський штаб не знайшов йому місця на полі? Про що думав Шева, коли ставив Маліновського на фланг? Мало того, що ніякої користі він не приніс, так ще й в центрі поля наша команда втрачала розігруючого. Можливо, і травма виявилася через зовсім іншу специфіку гри на тій позиції.

Favbet
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
збірна України
Відео голів Євро-2020
Людина-енергетик
Hell

Гравець
збірної

53 900 м
Олександр Зінченко
Favbet стрим
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 6 липня
22:00
Дивись на:
Середа, 7 липня
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти