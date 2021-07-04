Шево, це було комічно! Тренера збірної України висміяв його колишній партнер

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко продовжує отримувати критику за заміни, які він не зробив у чвертьфінальному матчі Євро-2020 проти Англії, програному 0:4.
"Відверто кажучи, звичайно ж, після 50-ї хвилини, після 0:3 потрібно було випускати Довбика, Тимчика, Судакова. І якби ми пропустили ще 3 м'ячі, не страшно. А так хлопці б отримали колосальний досвід і віру в те, що вони важливі для збірної. Комічна спроба заміни на 89-й хвилині", – написав у себе в Twitter колишній партнер Шевченка по збірній України Євген Левченко
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Нагадаємо, головний арбітр матчу 1/4 фіналу Євро-2020 Україна – Англія 0:4 Фелікс Брих вирішив не додавати час до другого тайму. Німецький рефері дав фінальний свисток відразу після закінчення 90 хвилин.
Через це українці не змогли зробити потрійну заміну. Андрій Шевченко не встиг випустити на поле Олександра Тимчика, Артема Довбика і Георгія Судакова, які стояли біля бровки в очікуванні виходу на газон. Для Тимчика та Судакова це міг бути дебют на Євро.
"З одного боку, я радий досягненню збірної України, з іншого – розумію, що ніяких істотних змін тепер у футбольній Україні не буде. А Україні потрібне повне перезавантаження на всіх рівнях, починаючи від дитячого футболу і закінчуючи суддями. Питання лише в тому, кому це потрібно?" – зазначив також після вильоту "синьо-жовтих" з Євро-2020 Євген Левченко