3 липня 19:00 Відео
Чехія 1
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3 липня 22:00 Відео
Україна 0
Англія 4
6 липня 22:00
Італія --
Іспанія --
7 липня 22:00
Англія --
Данія --
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"Україна – це було легко. Занадто легко": Моурінью про наш розгром від Англії

Олег Люлька Олег Люлька
5 липня, 00:08
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Жозе Моурінью переконаний, що в півфіналі Євро у англійців такого легкого матчу, як з Україною, точно не буде: "Данці значно сильніші за команду Шевченка"
Збірна Англії, Шевченко і Моурінью
Збірна Англії, Шевченко і Моурінью / Фото: Reuters

Головний тренер Роми Жозе Моурінью прокоментував перемогу Англії над Україною 4:0 в 1/4 фіналу Євро-2020, назвавши цей поєдинок легкою прогулянкою для команди Гарета Саутгейта. На думку знаменитого португальця, рахунок міг бути і більшим.

"Проти України Англії було дуже легко. Занадто легко. Звичайно, Англія зіграла добре і сама собі полегшила завдання, але, як я і вважав до гри, проблем тут і не повинно було виникнути. Англія постійно вела гру і могла перемогти навіть 5:0. Проблем не було взагалі. Ні травм, ні дискваліфікацій"

"Тепер Англія – в півфіналі. Але там уже їй буде складніше, тому що Данія значно краща за Україну, вона навчилася грати без Еріксена, надійна, з відмінним командним духом і перебуває на емоційному піднесенні"

"Але Англія сильна, впевнена, і, не забувайте, грає вирішальні матчі Євро вдома, на "Вемблі". Фінал турніру – Англія проти Іспанії або Італії – був би неймовірним днем в історії футболу", – наводить слова Моурінью The Sun

Нагадаємо, в 1/2 фіналу Євро-2020 Англія зіграє з Данією 7 липня на "Вемблі", 6 липня там же зустрінуться Італія – Іспанія. Фінал турніру відбудеться на тій же арені 11-го числа. Англія – головний претендент на трофей.

Котирування на переможця Євро-2020

  • Англія – 2.50
  • Італія – 3.10
  • Іспанія – 3.60
  • Данія – 9.00

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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Субота, 3 липня
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0:4
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Вівторок, 6 липня
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Середа, 7 липня
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