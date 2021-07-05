"Україна – це було легко. Занадто легко": Моурінью про наш розгром від Англії

Жозе Моурінью переконаний, що в півфіналі Євро у англійців такого легкого матчу, як з Україною, точно не буде: "Данці значно сильніші за команду Шевченка"

Збірна Англії, Шевченко і Моурінью / Фото: Reuters

Головний тренер Роми Жозе Моурінью прокоментував перемогу Англії над Україною 4:0 в 1/4 фіналу Євро-2020, назвавши цей поєдинок легкою прогулянкою для команди Гарета Саутгейта. На думку знаменитого португальця, рахунок міг бути і більшим.

"Проти України Англії було дуже легко. Занадто легко. Звичайно, Англія зіграла добре і сама собі полегшила завдання, але, як я і вважав до гри, проблем тут і не повинно було виникнути. Англія постійно вела гру і могла перемогти навіть 5:0. Проблем не було взагалі. Ні травм, ні дискваліфікацій"

"Тепер Англія – в півфіналі. Але там уже їй буде складніше, тому що Данія значно краща за Україну, вона навчилася грати без Еріксена, надійна, з відмінним командним духом і перебуває на емоційному піднесенні"

"Але Англія сильна, впевнена, і, не забувайте, грає вирішальні матчі Євро вдома, на "Вемблі". Фінал турніру – Англія проти Іспанії або Італії – був би неймовірним днем в історії футболу", – наводить слова Моурінью The Sun

Нагадаємо, в 1/2 фіналу Євро-2020 Англія зіграє з Данією 7 липня на "Вемблі", 6 липня там же зустрінуться Італія – Іспанія. Фінал турніру відбудеться на тій же арені 11-го числа. Англія – головний претендент на трофей.

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