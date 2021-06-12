Прогноз на матч Данія – Фінляндія: гостям передрікають суху поразку

Стартовий поєдинок групи В європейського футбольного чемпіонату почнеться в суботу о 19:00. Господарі – беззаперечні фаворити протистояння в Копенгагені

Уболівальники збірної Данії в очікуванні перемоги / Фото: Reuters

У суботу, 12 червня, в стартовому матчі групи В на Євро-2020 зіграють Данія і Фінляндія. Початок поєдинку в Копенгагені – о 19:00. Онлайн Данія – Фінляндія доступний на нашому сайті.

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Букмекери FAVBET вважають великими фаворитами господарів поля. Коефіцієнт на перемогу Данії – 1.36, на успіх Фінляндії – 11.50, на нічию – 4.95.

Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів така: виграш Данії – 72%, виграш Фінляндії – 8%, нічия – 20%.

При цьому аналітики пророкують фінам перемогу з сухим рахунком. Найбільш ймовірні, на їхню думку, результати – 1:0 і 2:0.

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Додамо, що фіни – дебютанти чемпіонатів Європи. При цьому у них актуальна серія з шести матчів без перемог і трьох поразок поспіль від Швейцарії, Швеції та Естонії.