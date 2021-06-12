12 червня 16:00 Про матч
Уельс 1
Швейцарія 1
12 червня 19:00 Про матч
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00 Про матч
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00 Україна
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00 Україна
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00 Україна
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00 Україна
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00 Україна
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00 Україна
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00 Україна
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00 OLL.TV
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00 Україна
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00 Україна
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00 Україна
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00 OLL.TV
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00 Україна
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Прогноз на матч Данія – Фінляндія: гостям передрікають суху поразку

Олег Люлька Олег Люлька
12 червня, 17:28
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Стартовий поєдинок групи В європейського футбольного чемпіонату почнеться в суботу о 19:00. Господарі – беззаперечні фаворити протистояння в Копенгагені
Уболівальники збірної Данії в очікуванні перемоги
Уболівальники збірної Данії в очікуванні перемоги / Фото: Reuters

У суботу, 12 червня, в стартовому матчі групи В на Євро-2020 зіграють Данія і Фінляндія. Початок поєдинку в Копенгагені – о 19:00. Онлайн Данія – Фінляндія доступний на нашому сайті.

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Букмекери FAVBET вважають великими фаворитами господарів поля. Коефіцієнт на перемогу Данії – 1.36, на успіх Фінляндії – 11.50, на нічию – 4.95.

Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів така: виграш Данії – 72%, виграш Фінляндії – 8%, нічия – 20%.

При цьому аналітики пророкують фінам перемогу з сухим рахунком. Найбільш ймовірні, на їхню думку, результати – 1:0 і 2:0.

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Додамо, що фіни – дебютанти чемпіонатів Європи. При цьому у них актуальна серія з шести матчів без перемог і трьох поразок поспіль від Швейцарії, Швеції та Естонії.

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