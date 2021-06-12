12 червня 16:00 Про матч
Уельс 1
Швейцарія 1
12 червня 19:00 Про матч
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00 Про матч
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00 Україна
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00 Україна
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00 Україна
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00 Україна
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00 Україна
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00 Україна
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00 Україна
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00 OLL.TV
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00 Україна
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00 Україна
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00 Україна
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00 OLL.TV
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00 Україна
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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"Туреччина – не Європа": новий скандал на Євро

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
12 червня, 16:51
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Ультраправе італійське угруповання розвісило скандальне полотно на стадіоні в Римі, де відбувся стартовий матч європейського футбольного чемпіонату
Скандальний банер на Євро-2020
Скандальний банер на Євро-2020 / Фото: Twitter

Новий скандал на Євро. На першій грі турніру в Римі, в якій Італія розгромила Туреччину 3:0, був вивішений провокаційний банер.

Біля входу стадіону "Олімпіко" з'явився білий банер з написом "Туреччина – не Європа".

Він був розміщений представниками італійського ультраправого угрупування.

Про це повідомляє організація FARE, що бореться з расизмом і дискримінацією.

"Футбол – це любов, а не ненависть! – таке повідомлення опублікувала FARE у себе в Twitter. – Остерігайтеся крайніх правих політичних інтервенцій протягом наступного місяця"

Про те, чи будуть застосовані якісь санкції за скандальний банер біля римського стадіону "Олімпіко", поки невідомо.

Читайте також: Україна і Росія разом: Азербайджан спровокував скандал на Євро-2020

Раніше ми писали, що президент УЄФА вже незадоволений Євро-2020. Йому не подобається формат турніру, який вирішили провести в 11 різних країнах. Чеферін вважає, що до такого експерименту вони повернуться не скоро.

Дивіться, як Туреччина програла в Римі Італії 0:3

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