"Туреччина – не Європа": новий скандал на Євро

Ультраправе італійське угруповання розвісило скандальне полотно на стадіоні в Римі, де відбувся стартовий матч європейського футбольного чемпіонату

Скандальний банер на Євро-2020 / Фото: Twitter

Новий скандал на Євро. На першій грі турніру в Римі, в якій Італія розгромила Туреччину 3:0, був вивішений провокаційний банер.

Біля входу стадіону "Олімпіко" з'явився білий банер з написом "Туреччина – не Європа".

Він був розміщений представниками італійського ультраправого угрупування.

Про це повідомляє організація FARE, що бореться з расизмом і дискримінацією.

"Футбол – це любов, а не ненависть! – таке повідомлення опублікувала FARE у себе в Twitter. – Остерігайтеся крайніх правих політичних інтервенцій протягом наступного місяця"

Про те, чи будуть застосовані якісь санкції за скандальний банер біля римського стадіону "Олімпіко", поки невідомо.

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Раніше ми писали, що президент УЄФА вже незадоволений Євро-2020. Йому не подобається формат турніру, який вирішили провести в 11 різних країнах. Чеферін вважає, що до такого експерименту вони повернуться не скоро.

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