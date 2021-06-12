Україна і Росія разом: Азербайджан спровокував скандал на Євро-2020

Футболки збірних України та Росії повісили поруч на вулиці в Баку з нагоди старту Євро-2020. Раніше форма збірної України викликала істерію в Росії через наявність на ній карти України і гасел

Майки збірних України та Росії повісили поруч в Баку

В Азербайджані до старту Євро-2020 на вулицях Баку вивісили футболки всіх учасників чемпіонату Європи. Незрозуміло, якою логікою керувалися азербайджанці, але вони примудрилися поруч розташувати футболки України і Росії.

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Відзначимо, що українська футболка представлена ще в старому дизайні, без карти України і гасел, які викликали істерію в Росії.

Форма збірної України з футболу / Фото: УАФ

Як ми вже писали раніше, скандал з формою завершився тим, що гасло "Героям слава!" заховають на формі збірної України на Євро за новим символом. Поки що це рішення стосується тільки Євро-2020.

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А ще вчора вранці прийняли рішення, що "Героям слава!" – тепер офіційне гасло УАФ. Виконком Асоціації футболу України затвердив нові футбольні символи – великий герб з картою країни, а також гасла "Слава Україні!" і "Героям слава!".