12 червня 16:00 Про матч
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00 Про матч
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00 Про матч
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00 Україна
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00 Україна
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00 Україна
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00 Україна
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00 Україна
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00 Україна
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00 Україна
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00 OLL.TV
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00 Україна
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00 Україна
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00 Україна
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00 OLL.TV
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00 Україна
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Україна і Росія разом: Азербайджан спровокував скандал на Євро-2020

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
12 червня, 15:55
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Футболки збірних України та Росії повісили поруч на вулиці в Баку з нагоди старту Євро-2020. Раніше форма збірної України викликала істерію в Росії через наявність на ній карти України і гасел
Майки збірних України та Росії повісили поруч в Баку
Майки збірних України та Росії повісили поруч в Баку

В Азербайджані до старту Євро-2020 на вулицях Баку вивісили футболки всіх учасників чемпіонату Європи. Незрозуміло, якою логікою керувалися азербайджанці, але вони примудрилися поруч розташувати футболки України і Росії.

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Відзначимо, що українська футболка представлена ще в старому дизайні, без карти України і гасел, які викликали істерію в Росії.

Форма збірної України з футболу
Форма збірної України з футболу / Фото: УАФ

Як ми вже писали раніше, скандал з формою завершився тим, що гасло "Героям слава!" заховають на формі збірної України на Євро за новим символом. Поки що це рішення стосується тільки Євро-2020.

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А ще вчора вранці прийняли рішення, що "Героям слава!" – тепер офіційне гасло УАФ. Виконком Асоціації футболу України затвердив нові футбольні символи – великий герб з картою країни, а також гасла "Слава Україні!" і "Героям слава!".

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