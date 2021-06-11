11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Туреччина – Італія: відео голів та огляд першого матчу Євро-2020

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
11 червня, 23:49
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Відкриття чемпіонату Європи в Римі ознаменувався протистоянням двох команд групи А. Підопічні Роберто Манчіні взяли своє у другому таймі
/ Фото: Reuters

Чемпіонат Європи, на який очікували п'ять років, нарешті стартував. На п'ятницю був запланований єдиний матч. На нашому сайті тривав онлайн Туреччина – Італія. Цікаво, що номінальними господарями на римському Олімпійському стадіоні вважалися турецькі футболісти.

Як і очікувалося, гра проходила під диктовку підопічних Роберто Манчіні. Їхні суперники сподівалися на контратаки, хоча проходили вони дуже рідко. Італійці ж за підтримки вболівальників на трибунах багаторазово обстрілювали ворота Угурджана Чакира з різної дистанції, періодично зверталися до рефері-поліцейському з Нідерландів Данні Маккелі, але перший тайм завершився без голів. Правда, з 14 ударів по воротах турків лише три припали у площину.

А на початку другого тайму "Скуадра Адзурра" вийшла вперед. Правда, сталося це курйозним чином. Захисник Ювентуса Меріх Деміраль після прострілу справа грудьми зрізав м'яч в свої ворота.

вперше в історії чемпіонатів Європи перший забитий м'яч опинився автоголом.

В середині другої половини форвард Лаціо Чіро Іммобіле подвоїв перевагу своєї команди, вчасно опинившись на добиванні.

А на 79-й хвилині Лоренцо Інсіньє з Наполі крученим ударом правою ногою філігранно відправляє третій м'яч у ворота збентежених суперників – 3: 0 .

Зустріч так і завершилася впевненою перемогою фаворита. У суботу в цьому квартеті А зіграють збірні Уельсу і Швейцарії.

Вашій увазі – стрім матчу Туреччина – Італія .

Дивіться, як італійці розгромили Сан-Марино перед чемпіонатом Європи:

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