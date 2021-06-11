Туреччина – Італія: відео голів та огляд першого матчу Євро-2020

Відкриття чемпіонату Європи в Римі ознаменувався протистоянням двох команд групи А. Підопічні Роберто Манчіні взяли своє у другому таймі

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Чемпіонат Європи, на який очікували п'ять років, нарешті стартував. На п'ятницю був запланований єдиний матч. На нашому сайті тривав онлайн Туреччина – Італія. Цікаво, що номінальними господарями на римському Олімпійському стадіоні вважалися турецькі футболісти.

Як і очікувалося, гра проходила під диктовку підопічних Роберто Манчіні. Їхні суперники сподівалися на контратаки, хоча проходили вони дуже рідко. Італійці ж за підтримки вболівальників на трибунах багаторазово обстрілювали ворота Угурджана Чакира з різної дистанції, періодично зверталися до рефері-поліцейському з Нідерландів Данні Маккелі, але перший тайм завершився без голів. Правда, з 14 ударів по воротах турків лише три припали у площину.

А на початку другого тайму "Скуадра Адзурра" вийшла вперед. Правда, сталося це курйозним чином. Захисник Ювентуса Меріх Деміраль після прострілу справа грудьми зрізав м'яч в свої ворота.

вперше в історії чемпіонатів Європи перший забитий м'яч опинився автоголом.

В середині другої половини форвард Лаціо Чіро Іммобіле подвоїв перевагу своєї команди, вчасно опинившись на добиванні.

А на 79-й хвилині Лоренцо Інсіньє з Наполі крученим ударом правою ногою філігранно відправляє третій м'яч у ворота збентежених суперників – 3: 0 .

Зустріч так і завершилася впевненою перемогою фаворита. У суботу в цьому квартеті А зіграють збірні Уельсу і Швейцарії.

Вашій увазі – стрім матчу Туреччина – Італія .

Дивіться, як італійці розгромили Сан-Марино перед чемпіонатом Європи: