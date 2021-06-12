"Турция – не Европа": новый скандал на Евро

Ультраправая итальянская группировка развесила скандальное полотно на стадионе в Риме, где состоялся стартовый матч европейского футбольного чемпионата

Скандальный баннер на Евро-2020 / Фото: Twitter

Новый скандал на Евро. На первой игре турнира в Риме, в которой Италия разгромила Турцию 3:0, был вывешен провокационный баннер.

Утром у входа стадиона "Олимпико" появился белый баннер с надписью "Турция – не Европа".

Он был размещен представителями итальянской ультраправой группировки.

Об этом сообщает борющаяся с расизмом и дискриминацией организация FARE.

"Футбол – это любовь, а не ненависть! – такое сообщение опубликовала FARE у себя в Twitter. – Остерегайтесь крайне правых политических интервенций в течение следующего месяца"

О том, будут ли применены какие-либо санкции за скандальный баннер у римского стадиона "Олимпико", пока неизвестно.

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Ранее мы писали, что президент УЕФА уже недоволен Евро-2020. Ему не нравится формат турнира, который решили провести в 11 разных странах. Чеферин считает, что к такому эксперименту они вернутся не скоро.

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