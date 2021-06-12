12 июня 16:00 О матче
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00 О матче
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00 О матче
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00 Украина
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00 Украина
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00 Украина
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00 Украина
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00 Украина
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00 Украина
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00 Украина
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00 Украина
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00 Украина
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00 OLL.TV
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00 Украина
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00 Украина
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00 Украина
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00 OLL.TV
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00 Украина
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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Евро-2020

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"Турция – не Европа": новый скандал на Евро

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
12 июня, 16:51
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Ультраправая итальянская группировка развесила скандальное полотно на стадионе в Риме, где состоялся стартовый матч европейского футбольного чемпионата
Скандальный баннер на Евро-2020
Скандальный баннер на Евро-2020 / Фото: Twitter

Новый скандал на Евро. На первой игре турнира в Риме, в которой Италия разгромила Турцию 3:0, был вывешен провокационный баннер.

Утром у входа стадиона "Олимпико" появился белый баннер с надписью "Турция – не Европа".

Он был размещен представителями итальянской ультраправой группировки.

Об этом сообщает борющаяся с расизмом и дискриминацией организация FARE.

"Футбол – это любовь, а не ненависть! – такое сообщение опубликовала FARE у себя в Twitter. – Остерегайтесь крайне правых политических интервенций в течение следующего месяца"

О том, будут ли применены какие-либо санкции за скандальный баннер у римского стадиона "Олимпико", пока неизвестно.

Читайте также: Украина и Россия вместе: Азербайджан спровоцировал скандал на Евро-2020

Ранее мы писали, что президент УЕФА уже недоволен Евро-2020. Ему не нравится формат турнира, который решили провести в 11 разных странах. Чеферин считает, что к такому эксперименту они вернутся не скоро.

Смотрите, как Турция проиграла в Риме Италии 0:3

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